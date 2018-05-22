Посол Великобритании: после Брекзита Эстонии нужно найти свой голос, иначе большие страны-члены переедут ее бульдозером

- Госпожа посол, многие темы Брекзита уже обговорены, но многие важные вопросы пока так и не получили хороших ответов. Например, граница Европейского союза в Ирландии. Какие есть варианты для решения этого вопроса?

- Некоторые варианты обсуждаются. Как и все, что касается Брекзита, 50 процентов поддерживают одну, а 50 процентов другую возможность, и никаких центральных вариантов нет. История Северной Ирландии и Ирландии – очень чувствительная тема. Потребовалось много времени, чтобы принести мир в Ирландию. Я не верю, чтобы кто-то хотел им рискнуть. Поэтому нам нужно творческое решение.

В широком смысле, проблема Брекзита в том, что Европейская комиссия является не самой богатой на фантазии организацией. На Брекзит там смотрят с той точки зрения, как изменить нынешнюю ситуацию так, чтобы все работало несколько иначе. Британское правительство, как мне кажется, хотело бы скорее забыть, что мы имеет сейчас, и начать с начала, создать что-то новое. Мы ищем новое решение, а нам предлагают лишь варианты того, что у нас уже есть.

Северо-ирландский вопрос крайне важен. Премьер-министр сказал, что крепкой границы не будет. Ни один британский премьер-министр не согласится на крепкую границу. Но нам явно нужно обговорить, что означает эта крепкая граница. Камеры на границе – это крепкая граница или мягкая?

- Какие изменения, сопряженные с Брекзитом, вы ощущаете здесь, в Эстонии?

- Много не изменилось. Я не верю, что, например, что-то изменится для поездок, или, что произойдут большие перемены в образовании – нам по-прежнему нужны студенты и мы приветствуем иностранцев. Какие-то изменения явно будут в бизнесе. В импорте и в экспорте. Что-то может подешеветь, что-то подорожать.

Когда мой премьер-министр сообщил в парламенте, что запустил 50 статью (выход из Европейского союза – ред.), он сказал примерно так, что Великобритания по-прежнему приветствует светлые и лучшие головы, творческих людей. Эта дефиниция отлично подходит эстонцам. Я не представляю себе ни одного британского правительства, которым перестало бы нравиться, что эстонские предприниматели, студенты или туристы приезжают в Королевство.

- В ноябре вы сказали Eesti Päevaleht, что не знаете ни одного эстонца, который жил бы в Британии на социальное пособие. Это была фигура речи или говорилось в прямом смысле слова?

- В прямом смысле. Я слышала это от бывшего посла Эстонии в Великобритании и верю, что нынешний посол сказал бы то же самое. Эстонские послы в Лондоне очень гордятся этим. Это не означает, конечно, что нет ни одного получателя пособия. Кто-то может и быть. Но тот факт, что посольство никого из них не знает, впечатляющий.