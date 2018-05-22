Секретные указы Путина: Кудрин занимался перевооружением армии России

"Должен сказать, по личному поручению и под контролем президента я лично занимался обеспечением ряда видов войск соответствующей техникой и вооружения. Соответствующими указами президента секретными это регламентировалось, и в том числе моя роль в этом, и в тех достижениях, которые, в том числе президент демонстрировал во время послания, есть и моя доля участия", - цитирует заявление политика и экономиста "Интерфакс".

Агентство отмечает, что это признание Кудрин сделал сегодня при рассмотрении Госдумой его кандидатуры на должность председателя Счетной палаты. При этом на сайте нижней палаты эти слова найти не удается. Впрочем, в заметке на сайте Госдумы указано, что депутаты действительно спрашивали Кудрина о программе перевооружения армии и контроле за гособоронзаказом.

В цитате "Интерфакса" упоминается Послание президента Федеральному Собранию, которое запомнилось демонстрацией новейшего оружия. 1 марта, выступая в выставочном зале "Манеж", Путин сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также на тот момент не имевшие названий ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Разработки, о которых говорил глава государства, удивили экспертов - некоторые даже усомнились в их существовании.