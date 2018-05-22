Авторам гигантского граффити в Нарве пытались продать амфетамин

В конце апреля команда SprayPrinter во главе с Михкелем Йоала нарисовала на стене бывшей котельной на улице Туру в Тарту граффити размером почти в 70 квадратных метров, рекламирующее летнюю постановку тартуского Нового театра «Кремлевские соловьи». На нем изображены Яак Йоала и соловей (автор эскиза – Эина Касесалу), а также логотип Нового театра.
Теперь такое же граффити появилось в Нарве, причем значительно больше – 176 квадратных метров.
По данным представителя SprayPrinter Аэт Ребане, размеры тартуской картины составляют 6 на 11 метров, в то время как нарвское граффити, завершенное в это воскресенье, занимает прямоугольник размерами 16 на 11 метров.
В Тарту процессу мешали ветреная погода и легкий дождь. На вопрос, что ей запомнилось о работе в Нарве, Ребане ответила: “Все было примечательно. Например, нам предлагали купить амфетамин”.