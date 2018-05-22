вт, 22.05.2018
Даже эстонский русский с самыми раздражающими взглядами является частью эстонского общества Матс Куускемаа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Авторам гигантского граффити в Нарве пытались продать амфетамин

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Яак Йоала и соловей в Нарве.

ФОТО: Kaader videost / SprayPrinter

В конце апреля команда SprayPrinter во главе с Михкелем Йоала нарисовала на стене бывшей котельной на улице Туру в Тарту граффити размером почти в 70 квадратных метров, рекламирующее летнюю постановку тартуского Нового театра «Кремлевские соловьи». На нем изображены Яак Йоала и соловей (автор эскиза – Эина Касесалу), а также логотип Нового театра.

Теперь такое же граффити появилось в Нарве, причем значительно больше – 176 квадратных метров.

По данным представителя SprayPrinter Аэт Ребане, размеры тартуской картины составляют 6 на 11 метров, в то время как нарвское граффити, завершенное в это воскресенье, занимает прямоугольник размерами 16 на 11 метров.

В Тарту процессу мешали ветреная погода и легкий дождь. На вопрос, что ей запомнилось о работе в Нарве, Ребане ответила: “Все было примечательно. Например, нам предлагали купить амфетамин”.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ