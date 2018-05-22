Авторам гигантского граффити в Нарве пытались продать амфетамин

В конце апреля команда SprayPrinter во главе с Михкелем Йоала нарисовала на стене бывшей котельной на улице Туру в Тарту граффити размером почти в 70 квадратных метров, рекламирующее летнюю постановку тартуского Нового театра «Кремлевские соловьи». На нем изображены Яак Йоала и соловей (автор эскиза – Эина Касесалу), а также логотип Нового театра.