Видео: в Таллинне водитель Porsche наплевал на распоряжения инспектора МуПо

«Для проезда по Старому городу даже у зарегистрированных там личностей должно быть соответствующее разрешение на въезд», - говорит пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт.

«Этот житель однако считает, что Закон о дорожном движении Эстонии его не касается, поскольку у него есть конституционное право приходить к себе домой 24/7, - продолжает Хунт. - Речь идет о бизнесмене, который не считается со средствами регулирования дорожного движения и обязанностью использовать ремень безопасности».