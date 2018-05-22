вт, 22.05.2018
"Эстонская политика - это война одних комсомольцев с другими" Таави Минник
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  • Видео: в Таллинне водитель Porsche наплевал на распоряжения инспектора МуПо

Видео: в Таллинне водитель Porsche наплевал на распоряжения инспектора МуПо

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Между инспектором МуПо и направлявшимся к себе домой водителем произошла бурная словесная перепалка, передает Postimees.

«Для проезда по Старому городу даже у зарегистрированных там личностей должно быть соответствующее разрешение на въезд», - говорит пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт.

«Этот житель однако считает, что Закон о дорожном движении Эстонии его не касается, поскольку у него есть конституционное право приходить к себе домой 24/7, - продолжает Хунт. - Речь идет о бизнесмене, который не считается со средствами регулирования дорожного движения и обязанностью использовать ремень безопасности».

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