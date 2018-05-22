Полиэтиленовый пакет в двигателе помешал самолету вылететь из Москвы в Таллинн

"После того как самолет Boeing 737, направлявшийся в Таллинн, уже оказался на взлетно-посадочной полосе и выехал на предварительный старт, командир доложил о проблеме в одном из двигателей. Устройство работало неустойчиво", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в целях безопасности диспетчеры дали команду снять самолет со старта и вернуть на стоянку. При осмотре самолета выяснилось, что во входное отверстие двигателя попал полиэтиленовый пакет.