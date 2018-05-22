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Полиэтиленовый пакет в двигателе помешал самолету вылететь из Москвы в Таллинн

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Аэропорт "Шереметьево". Снимок иллюстративный.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Попавший на старте в двигатель самолета полиэтиленовый пакет не дал накануне взлететь пассажирскому "Боингу" в "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

"После того как самолет Boeing 737, направлявшийся в Таллинн, уже оказался на взлетно-посадочной полосе и выехал на предварительный старт, командир доложил о проблеме в одном из двигателей. Устройство работало неустойчиво", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в целях безопасности диспетчеры дали команду снять самолет со старта и вернуть на стоянку. При осмотре самолета выяснилось, что во входное отверстие двигателя попал полиэтиленовый пакет.

"Пассажирам был предоставлен резервный борт, на котором они вылетели в столицу Эстонии", - сказал источник.

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