Полиэтиленовый пакет в двигателе помешал самолету вылететь из Москвы в Таллинн
22 мая 2018 г., 16:32
Попавший на старте в двигатель самолета полиэтиленовый пакет не дал накануне взлететь пассажирскому "Боингу" в "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.
"После того как самолет Boeing 737, направлявшийся в Таллинн, уже оказался на взлетно-посадочной полосе и выехал на предварительный старт, командир доложил о проблеме в одном из двигателей. Устройство работало неустойчиво", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, в целях безопасности диспетчеры дали команду снять самолет со старта и вернуть на стоянку. При осмотре самолета выяснилось, что во входное отверстие двигателя попал полиэтиленовый пакет.
"Пассажирам был предоставлен резервный борт, на котором они вылетели в столицу Эстонии", - сказал источник.