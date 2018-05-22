Песков прокомментировал сведения CNBC о провале испытаний передовой российской ракеты

Ранее американский канал CNBC сообщил о том, что испытания российской крылатой ракеты с ядерным двигателем, о которой в ходе своего Послания к Федеральному Посланию рассказал Владимир Путин, в период с января 2017 по февраль 2018 года ни разу не увенчались успехом. По данным телеканала, самый успешный испытательный полет длился не более двух минут, после чего ракета стала неуправляемой и рухнула на землю.