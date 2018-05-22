вт, 22.05.2018
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Песков прокомментировал сведения CNBC о провале испытаний передовой российской ракеты

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Дмитрий Песков и Владимир Путин.

ФОТО: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение американского телеканала о якобы неудачных испытаниях российских крылатых ракет, порекомендовал журналистам верить Владимиру Путину.

«Слушайте президента Российской Федерации Владимира Путина и верьте ему», - сказал Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает «Интерфакс».

Ранее американский канал CNBC сообщил о том, что испытания российской крылатой ракеты с ядерным двигателем, о которой в ходе своего Послания к Федеральному Посланию рассказал Владимир Путин, в период с января 2017 по февраль 2018 года ни разу не увенчались успехом. По данным телеканала, самый успешный испытательный полет длился не более двух минут, после чего ракета стала неуправляемой и рухнула на землю.

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