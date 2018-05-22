Налоговики всерьез возьмутся за крупных получателей кредитов

20 апреля этого года был последний день, когда эстонские дочерние фирмы международных предприятий должны были подать в Налогово-таможенный департамент декларации по поводу всех кредитов, которые они за последние девять месяцев давали или возвращали материнским фирмам.

Но департамент недоволен результатами. «Беря за основу поданные ранее годовые экономические отчеты, по нашей первоначальной оценке, должно быть еще столько же предприятий, которые до сих пор не подали декларации, - говорит руководитель отдела по связям с общественностью Райнер Лауритс. - Мы планируем в скором времени с ними связаться, чтобы узнать, по какой причине данные не были переданы».