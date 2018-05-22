вт, 22.05.2018
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В Таллинне появится новая улица

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ФОТО: Tallinna linnavalitsus

Таллинская горуправа решила назвать улицу в планируемом жилом квартале в Тонди, близ бывших казарм, улицей Талли (Конюшенной).

Она проляжет между улицами Марси (Маршевая) и Самму (Шаговая) параллельно улице Сыякооли (Военноучилищная).

На этом участке расположен бывший военный городок, основанный в 1910 году, где были, в том числе, и конюшни.

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