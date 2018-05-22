В Таллинне появится новая улица

Rus.Postimees.eeТаллиннВ Таллинне появится новая улицаВ Таллинне появится новая улицаRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать22 мая 2018 г., 17:05ФОТО: Tallinna linnavalitsusТаллинская горуправа решила назвать улицу в планируемом жилом квартале в Тонди, близ бывших казарм, улицей Талли (Конюшенной).Она проляжет между улицами Марси (Маршевая) и Самму (Шаговая) параллельно улице Сыякооли (Военноучилищная).На этом участке расположен бывший военный городок, основанный в 1910 году, где были, в том числе, и конюшни.кристийнетондиулица