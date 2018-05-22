Историк: бабушка министра внутренних дел Эстонии сама взяла советское гражданство

По словам Валге, бабушка министра внутренних дел Андреса Анвельта с отцовской стороны Алисе Левальд (Стейн-Анвельт) в своей книге воспоминаний "Valguses ja varjus" (На свету и в тени), вышедшей в свет в 1988 году, пишет, что сразу же после направления в Советский Союз приняла советское гражданство. "Вскоре меня Алисе Пауловну Стейн-Анвельт оформили как гражданку Советской России",- процитировал Валге страницу 64. Как сообщает Валге, точной даты не приводится, однако из контекста вероятно, что во втором полугодии 1925 года. Двойного гражданства, по словам Валге, конституция Эстонской Республики не допускала.

В пример он привел положение закона о гражданстве от 1922 года: вышедшая за иностранца замуж женщина теряла гражданство автоматически, если в течение двух недель не заявляла консулу или иному диппредставителю Эстонии о своем желании сохранить эстонское гражданство. "Дата, когда Яан Анвельт и Стейн-Анвельт поженились, мне неизвестна, однако о них как о супругах сохранилось очень много воспоминаний. Вероятно, Стейн-Анвельт взяла свою вторую фамилию " Анвельт " именно после замужества. Если в национальном архиве не нашлось данных о том, что Стейн-Анвельт данных пожелала сохранить эстонское гражданство - что на ее коммунистическом фоне могло быть известной с малой долей вероятности — то это дополнительное свидетельство, что она утратила эстонское гражданство",- сказал Валге, по словам которого следует учитывать и изменение закона о гражданстве в 1934 году, согласно которому следовало считать исключенными из эстонского гражданства всех, кто не вступил в эстонское гражданство, а также тех, что без ведома правительства Эстонской Республики поступил на государственную службу за рубежом. Валге отметил, что Стейн-Анвельт работала в государственном издательстве изобразительного искусства Советского Союза и чрезвычайно маловероятно, что она запрашивала на это разрешение эстонского правительства. "Эстонские коммунисты не признавали независимости Эстонского государства и не поддерживали с государством отношений. Могу с уверенностью на 99,7 процента сказать, что подобного ходатайства она не писала. Если его в архиве нет, то это лишь дополнительное подтверждение факта",- сказал Валге.