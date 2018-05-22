Историк: бабушка министра внутренних дел Эстонии сама взяла советское гражданство

Историк Яак Валге подтверждает, что бабушка с отцовской стороны министра внутренних дел Андреса Анвельта Алисе Левальд сама взяла советское гражданство.
Тема гражданства по рождению Андреса Анвельта оказалась на повестке дня после статьи историка Яак Валге, который, однако, подчеркнул, что тема начата не им. "Ко мне с вопросом обратились журналисты. Я ответил как историк, как я понимаю это, будучи историком",- сказал Валге BNS.
По словам Валге, бабушка министра внутренних дел Андреса Анвельта с отцовской стороны Алисе Левальд (Стейн-Анвельт) в своей книге воспоминаний "Valguses ja varjus" (На свету и в тени), вышедшей в свет в 1988 году, пишет, что сразу же после направления в Советский Союз приняла советское гражданство. "Вскоре меня Алисе Пауловну Стейн-Анвельт оформили как гражданку Советской России",- процитировал Валге страницу 64. Как сообщает Валге, точной даты не приводится, однако из контекста вероятно, что во втором полугодии 1925 года. Двойного гражданства, по словам Валге, конституция Эстонской Республики не допускала.
Комментируя то обстоятельство, что в архиве не были найдены данные о выходе Алисе Левальд из эстонского гражданства, Валге сказал, что в архивах Эстонии не содержится информации о том, что происходило в России. "Но историк должен для того, чтобы делать выводы, использовать все доступные источники и собственную логику",- сказал Валге.
В пример он привел положение закона о гражданстве от 1922 года: вышедшая за иностранца замуж женщина теряла гражданство автоматически, если в течение двух недель не заявляла консулу или иному диппредставителю Эстонии о своем желании сохранить эстонское гражданство. "Дата, когда Яан Анвельт и Стейн-Анвельт поженились, мне неизвестна, однако о них как о супругах сохранилось очень много воспоминаний. Вероятно, Стейн-Анвельт взяла свою вторую фамилию " Анвельт " именно после замужества. Если в национальном архиве не нашлось данных о том, что Стейн-Анвельт данных пожелала сохранить эстонское гражданство - что на ее коммунистическом фоне могло быть известной с малой долей вероятности — то это дополнительное свидетельство, что она утратила эстонское гражданство",- сказал Валге, по словам которого следует учитывать и изменение закона о гражданстве в 1934 году, согласно которому следовало считать исключенными из эстонского гражданства всех, кто не вступил в эстонское гражданство, а также тех, что без ведома правительства Эстонской Республики поступил на государственную службу за рубежом. Валге отметил, что Стейн-Анвельт работала в государственном издательстве изобразительного искусства Советского Союза и чрезвычайно маловероятно, что она запрашивала на это разрешение эстонского правительства. "Эстонские коммунисты не признавали независимости Эстонского государства и не поддерживали с государством отношений. Могу с уверенностью на 99,7 процента сказать, что подобного ходатайства она не писала. Если его в архиве нет, то это лишь дополнительное подтверждение факта",- сказал Валге.
Советник отдела гражданства и политики миграции МВД Койду Месилане сказала BNS, что летом 2017 года министерство обратилось в национальному архиву, чтобы выяснить факт гражданства Андреса Анвельта по рождению.
"На основании архивных данных известно, что бабушка Андреса Анвельта с отцовской стороны Алийсе Марие Левальд родилась и была вписана в метрику волости Вамбола. Сохранился также таллиннский адресный лист от 1922, в который занесено, что удостоверение личности Алисе Левальд выдано волостью Рийзипере",- сказала Месилане.
По ее словам, в 1924 году Левальд также была замещающим членом Рийгикогу (парламента) Эстонии. «Это подтверждают данные архивного фонда Государственного фонда Рийгикогу, согласно которым дело личное дело Алисе Левальд подлежит сохранению».
"Алисе Левальд уехала из Эстонии в 1925 году, однако гражданства Эстонии она не утратила. Так же, как и сегодня, в 1922 году в законе о гражданстве говорилось, что гражданство Эстонии утрачивается с освобождением от гражданства,- сказала Месилане. - В фондах национального архива не найдено данных о том, что Алисе Левальд вышла из эстонского гражданства".
Алисе (Ализе) Стейн-Анвельт (1900-1991) была эстонской революционеркой и художницей. Имя появилось в период нелегальной политической деятельности в связи с псевдонимом "Стейн" и взятой в замужестве за Яаном Анвельтом фамилией.
По данным Википедии, в 1919–1925 годах она работала в при центральном комитете нелегальной Коммунистической партии Эстонии в Таллинне. Она принимала участие в государственном перевороте 1 декабря 1924 года и в 1925 году была направлена в Советский Союз.
По сообщению МВД, глава МВД Андрес Анвельт является гражданином Эстонии по рождению, а прозвучавшие в последние дни в масс-медиа противоположные утверждения не имеют оснований.
Сначала Андрес Анвельт получил гражданство в 1992 году в порядке натурализации, но после изучения соответствующих документов подтвердилось, что родившийся в 1936 году Яан Анвельт (отец Андреса Анвельта) получил гражданство Эстонии при рождении благодаря своей матери Алис, а дети Яана, родившийся в 1964 году Яан и родившийся в 1969 году Андрес, также получили гражданство Эстонии с рождением, поскольку на момент их рождения их отец был эстонским гражданином, сообщили BNS из МВД в понедельник.
По сообщению министерства, в базу данных о гражданстве внесены соответствующие поправки, Андрес Анвельт указан в качестве гражданина по рождению.