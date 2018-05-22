Google уличили в шпионаже за миллионами владельцев iPhone

Адвокат Ричард Ллойд, который ведет иск, утверждает, что в период с августа 2011 года по февраль 2012-го Google обходила настройки безопасности браузера Safari. Таким образом компания якобы собирала персональные данные, чтобы ориентировать свою рекламу на определенные категории. Для удобства рекламодателей Google разделяла пользователей на «любителей футбола» и «энтузиастов», передает Lenta.ru.

За нелегальное отслеживание информации от Google требуют выплатить компенсацию в размере 3,2 миллиарда фунтов стерлингов.