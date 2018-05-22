вт, 22.05.2018
"Реформисты объявили себя либералами, но апартеид явно не входит в число либеральных ценностей". Олев Ремсу
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Реалии автосервиса: заплатил за ремонт 1800 евро, а машина не едет

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Салон автомобиля. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panthermedia / Leonid Eremeychuk

В социальной сети Facebook некий пользователь поделился своим горьким опытом посещения рижского автосервиса по совету друзей. После четырех (!) месяцев ремонта, который обошелся в 1800 евро, автомобиль Toyota Rav4 можно вывезти только с помощью эвакуатора.

Мужчина приехал в сервис за рулем Toyota Rav4 2002 года выпуска и оставил машину. Проблема, как пишет автор, была в том, что надо было заменить топливный насос, пару форсунок и кое-что по мелочам.

В результате ремонт растянулся на 4 месяца, и за это время за проделанные работы было заплачено 1800 евро - практически половина стоимости машины 16-летней давности.

Хозяин железного коня был готов, наверное, ждать еще дольше, лишь бы его машина снова была на ходу. Но время шло, деньги у автовладельца закончились, он залез в долг и вот уже три месяца выплачивает одолженную сумму, а на машине по прежнему не может передвигаться.

Как он утверждает, в сервисе ему сказали: «Забирайте вашу машину хоть сегодня, деньги за работу мы не вернем».

Но своим ходом автомобиль не может покинуть нахваленный друзьями сервис - только на эвакуаторе.

Пользователи только позавидовали выдержке владельца Toyota и обратили его внимание на то, что у этих машин с дизельным двигателем проблемы были всегда, и посоветовали обращаться в суд. Это единственная, по их мнению, инстанция, которая возьмется рассматривать сделку между коммерсантом и потребителем, которая не подтверждается чеками. Как пишет Rus.TVNET, некоторые автосервисы в Латвии продолжают не выдавать чеки за авторемонт.

Русский TVNET обратился за комментарием в Центр защиты прав потребителей.

"Потребитель сначала должен написать заявление в автосервис с просьбой вернуть деньги за работу или попросить довести ремонт до ума, чтобы машина могла передвигаться, - говорит представитель Центра по защите прав потребителей Санита Гертмане. - Если спустя 15 дней автовладелец не получит ответ, то он, конечно, может обращаться в Центр защиты прав потребителей, но если отсутствуют чеки, подтверждающие сделку, у нас связаны руки. Мы проинформируем СГД, но они начнут проверять автосервис, а не помогать потребителю вернуть свои деньги или получить качественную услугу.

В данном случае разумное решение - это иск в суд, который рассматривает любые доказательства. Например, в качестве свидетелей могут участвовать в процессе друзья, которые посоветовали автосервис".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ