Реалии автосервиса: заплатил за ремонт 1800 евро, а машина не едет

Мужчина приехал в сервис за рулем Toyota Rav4 2002 года выпуска и оставил машину. Проблема, как пишет автор, была в том, что надо было заменить топливный насос, пару форсунок и кое-что по мелочам.

В результате ремонт растянулся на 4 месяца, и за это время за проделанные работы было заплачено 1800 евро - практически половина стоимости машины 16-летней давности.

Хозяин железного коня был готов, наверное, ждать еще дольше, лишь бы его машина снова была на ходу. Но время шло, деньги у автовладельца закончились, он залез в долг и вот уже три месяца выплачивает одолженную сумму, а на машине по прежнему не может передвигаться.

Как он утверждает, в сервисе ему сказали: «Забирайте вашу машину хоть сегодня, деньги за работу мы не вернем».

Но своим ходом автомобиль не может покинуть нахваленный друзьями сервис - только на эвакуаторе.

Пользователи только позавидовали выдержке владельца Toyota и обратили его внимание на то, что у этих машин с дизельным двигателем проблемы были всегда, и посоветовали обращаться в суд. Это единственная, по их мнению, инстанция, которая возьмется рассматривать сделку между коммерсантом и потребителем, которая не подтверждается чеками. Как пишет Rus.TVNET, некоторые автосервисы в Латвии продолжают не выдавать чеки за авторемонт.

Русский TVNET обратился за комментарием в Центр защиты прав потребителей.

"Потребитель сначала должен написать заявление в автосервис с просьбой вернуть деньги за работу или попросить довести ремонт до ума, чтобы машина могла передвигаться, - говорит представитель Центра по защите прав потребителей Санита Гертмане. - Если спустя 15 дней автовладелец не получит ответ, то он, конечно, может обращаться в Центр защиты прав потребителей, но если отсутствуют чеки, подтверждающие сделку, у нас связаны руки. Мы проинформируем СГД, но они начнут проверять автосервис, а не помогать потребителю вернуть свои деньги или получить качественную услугу.