Лобовое столкновение с тяжеловозом: людей вырезали из покореженной машины

ФОТО: Erakogu

По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi, за рулем которого была 84-летняя женщина, двигался из Вильянди в сторону Рынгу и стал посреди длинного прямого участка шоссейной дороги поворачивать налево во двор своего дома. Пожилая женщина утверждает, что не заметила приближающийся по встречной полосе Chrysler и посчитала, что маневр будет безопасным.

Водитель приближающегося Chrysler для избежания столкновения с Mitsubishi резко повернул налево на встречную полосу, где ехал загруженный грузовик. Произошло лобовое столкновение. После сильного столкновения оба транспорта оказались в кювете. Водитель и пассажир Chrysler сильно пострадали. Спасатели вырезали двух мужчин из деформированной машины и медики доставили их в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

Полиция отметила, что все водители были трезвы и у них есть права.

«В движении поворот налево через встречную полосу - один из требующих наибольшего внимания маневр. В первую очередь следует оценить скорость и расстояние приближающего по встречной полосе транспорта. Во-вторых, следует правильно рассчитать необходимое для маневра время так, чтобы в любом случае избежать опасности», - говорит полицейский Александр Трейал.