вт, 22.05.2018
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  • Лобовое столкновение с тяжеловозом: людей вырезали из покореженной машины

Лобовое столкновение с тяжеловозом: людей вырезали из покореженной машины Дополнено в 18:15!

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ФОТО: Erakogu

Сегодня около 14.30 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Вильяндимаа, в деревне Холстре, на восьмом километре дороги Вильянди-Рынгу-теэ. Пострадали два человека, передает Sakala.

ФОТО: Erakogu

По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi, за рулем которого была 84-летняя женщина, двигался из Вильянди в сторону Рынгу и стал посреди длинного прямого участка шоссейной дороги поворачивать налево во двор своего дома. Пожилая женщина утверждает, что не заметила приближающийся по встречной полосе Chrysler и посчитала, что маневр будет безопасным.

Водитель приближающегося Chrysler для избежания столкновения с Mitsubishi резко повернул налево на встречную полосу, где ехал загруженный грузовик. Произошло лобовое столкновение. После сильного столкновения оба транспорта оказались в кювете. Водитель и пассажир Chrysler сильно пострадали. Спасатели вырезали двух мужчин из деформированной машины и медики доставили их в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

Полиция отметила, что все водители были трезвы и у них есть права. 

«В движении поворот налево через встречную полосу - один из требующих наибольшего внимания маневр. В первую очередь следует оценить скорость и расстояние приближающего по встречной полосе транспорта. Во-вторых, следует правильно рассчитать необходимое для маневра время так, чтобы в любом случае избежать опасности», - говорит полицейский Александр Трейал. 

Также он добавил, что пожилые водители должны критически оценивать свои способности и если реакция уже не так и внимание рассеивается, следует для своей и чужой безопасности отказаться от поездки за рулем.

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