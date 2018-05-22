В Эстонии восстановили традицию трехсторонних встреч с профсоюзами и работодателями

По словам Ратаса, восстановление постоянного формата сотрудничества позволяет регулярно собирать за одним столом представителей государства, профсоюзов и работодателей, чтобы совместно обсуждать назревшие в экономике проблемы и искать сбалансированные решения с учетом имеющихся потребностей и возможностей. «Широкий обмен мнениями и поиск согласия бесценны для правительства при формировании касающихся всех и каждого направлений политики. Поэтому очень важно, чтобы встречи правительства с участниками рынка труда были регулярными», - сказал премьер-министр.

На сегодняшней встрече по предложению Центрального союза профсоюзов говорили о защите доверенных лиц профсоюзов и о возможностях повышения производительности, в том числе о привлечении работников к процессам управления предприятием. По предложению Центрального союза работодателей обсудили привлечение иностранной рабочей силы и налогообложение расходов на здравоохранение работников. Также обсуждалась возможность упростить возможность работы с неполной нагрузкой для некоторых категорий работников, уменьшив минимальную ставку социального налога. Участники встречи пришли к выводу, что подобное изменение могло бы распространяться на родителей детей до восьми лет, на молодежь в возрасте до 24 лет и на людей в возрасте от 55 лет и старше, которые работают с частичной нагрузкой. Правительство обсудит это предложение на кабинетном заседании нынешним летом.

Также сегодня была достигнута договоренность о том, что трехсторонние встречи в дальнейшем будут проходить несколько раз в год. Следующая встреча состоится в сентябре.