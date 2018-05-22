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  • Подозреваемый в получении взятки руководитель спортцентра Сыле вышел из Центристской партии

Подозреваемый в получении взятки руководитель спортцентра Сыле вышел из Центристской партии

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Сылеский спортивный центр.

ФОТО: Tairo Lutter

Подозреваемый в неоднократном получении взятки руководитель спортивного центра Сыле Тоомас Ристлаан с сегодняшнего дня не является членом Центристской партии, передает Postimees.

В пятницу Ристлаан также подал заявление об увольнении с поста руководителя спортцентра Сыле. В Центристской партии он состоял с 5 ноября 2012 года по сегодняшний день.

Согласно предъявленным в прошлую среду подозрениям, руководитель спортивного центра Сыле Ристлаан неоднократно получал взятки от одного из клиентов спортцентра, за что клиент получал подходящее ему время для тренировок, платил меньше и дела с ним велись быстрее. По подозрениям, с октября прошлого года до весны этого года Ристлаан получил взятки на общую сумму 3000-4000 евро.

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