Полицейские, проводившие поиски на местности со служебной собакой в Аэгвийду, нашли сегодня около 13 часов в роще на берегу озера Нелиярве Линаярв тело мужчины, рядом с которым нашли служебное оружие Марека. Тело будет направлено на вскрытие, но при первичном осмотре полицейские не нашли никаких признаков, которые указывали бы на преступление или несчастный случай.