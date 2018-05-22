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  • Смерть молодой роженицы в больнице: за халатность врач получил 250 часов общественных работ

Смерть молодой роженицы в больнице: за халатность врач получил 250 часов общественных работ

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Роды. Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

В связи со смертью молодой женщины при родах в больнице латвийского города Тукумс врачу Солвите Крузе назначено наказание в виде принудительных работ в течение 250 часов. Об этом сообщил адвокат семьи погибшей Рональдс Рожкалнс, передает Rus.Tvnet.

В 2016 году после смерти роженицы Инспекция здоровья Латвии обратилась в прокуратору, чтобы та оценила нет ли состава преступления в действиях гинеколога при родах.

Позже суд Земгальского района признал Крузе виновной - 16 сентября 2015 в результате ее халатных действий ожидающая ребенка пациентка скончалась. Был начат уголовный процесс, в ходе которого врач свою вину полностью признала, а также согласилась с применимой к ней степенью тяжести содеянного и юридической квалификацией дела.

Прокурор и обвиняемая достигли соглашения - последняя полностью признала свою вину. Его подтвердили в суде, назначив гинекологу 250 часов принудительных работ.

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