Смерть молодой роженицы в больнице: за халатность врач получил 250 часов общественных работ

В 2016 году после смерти роженицы Инспекция здоровья Латвии обратилась в прокуратору, чтобы та оценила нет ли состава преступления в действиях гинеколога при родах.

Позже суд Земгальского района признал Крузе виновной - 16 сентября 2015 в результате ее халатных действий ожидающая ребенка пациентка скончалась. Был начат уголовный процесс, в ходе которого врач свою вину полностью признала, а также согласилась с применимой к ней степенью тяжести содеянного и юридической квалификацией дела.