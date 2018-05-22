Кальюлайд и Гройсман обсудили возможность совместного противодействия строительству «Северного потока-2»

Как сообщает пресс-служба Кабмина Украины, в том числе стороны обсудили возможность совместного противодействия строительству газопровода "Северный поток - 2" и популяризации возможностей украинской газотранспортной системы.

Кальюлайд отметила, что Украина и Эстония имеют дружеские отношения в экономике - взаимная торговля между двумя странами имеет потенциал к росту. "Я оптимистична относительно того развития, которое возможно между нашими странами", - отметила президент.

Премьер констатировал, что украинское правительство ныне фактически строит новое государство - реформы проводятся в большинстве сфер. Вместе с тем, он отметил, все изменения проходят в условиях постоянного противостояния гибридной агрессии.

"В свое время мы несколько недооценили ту угрозу, которая предстала перед Украиной, но сейчас наша стратегия в том, что мы остаемся преданными европейским ценностям и политике санкций против страны агрессора", - сказала президент.

Вместе с тем, Гройсман в своей странице в соцсети Facebook отметил, что у него с Кальюлайд немало общих тем для переговоров - от противодействия гибридной российской агрессии до развития торговых отношений.