В Эстонии задумались о возможности голосовать на выборах с помощью смартфона

"В смартфонах сложно использовать возможности эстонской ID-карты. Это значит, что прежде всего нужно будет опираться на функции Mobiil-ID", – пояснил руководитель проекта по разработке электронного голосования Свен Хейнберг.

Также придется определиться, проводить голосование в мобильном приложении или на специальном разработанном для этой цели сайте.