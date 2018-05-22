В Эстонии задумались о возможности голосовать на выборах с помощью смартфона

Эксперты обсуждают возможность голосования на выборах при помощи смартфона. В фокусе внимания – вопросы безопасности и идентификации пользователя, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"В смартфонах сложно использовать возможности эстонской ID-карты. Это значит, что прежде всего нужно будет опираться на функции Mobiil-ID", – пояснил руководитель проекта по разработке электронного голосования Свен Хейнберг.
Также придется определиться, проводить голосование в мобильном приложении или на специальном разработанном для этой цели сайте.
К ближайшим парламентским выборам технология разработана не будет, но когда проект будет реализован, Эстония станет первым государством в мире, где можно будет отдать свой голос на выборах с помощью смартфона.