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В Эстонии задумались о возможности голосовать на выборах с помощью смартфона

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Смартфон. Иллюстративное фото.

ФОТО: JUSTIN SULLIVAN/AFP

Эксперты обсуждают возможность голосования на выборах при помощи смартфона. В фокусе внимания – вопросы безопасности и идентификации пользователя, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"В смартфонах сложно использовать возможности эстонской ID-карты. Это значит, что прежде всего нужно будет опираться на функции Mobiil-ID", – пояснил руководитель проекта по разработке электронного голосования Свен Хейнберг.

Также придется определиться, проводить голосование в мобильном приложении или на специальном разработанном для этой цели сайте.

К ближайшим парламентским выборам технология разработана не будет, но когда проект будет реализован, Эстония станет первым государством в мире, где можно будет отдать свой голос на выборах с помощью смартфона.

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