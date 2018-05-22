вт, 22.05.2018
"Реформисты объявили себя либералами, но апартеид явно не входит в число либеральных ценностей". Олев Ремсу
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Селфи стало причиной ареста туристов

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Селфи. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

В Канаде двух туристов из Франции арестовали за попытку сфотографироваться на мосту. 

Двое французов забрались на мост, соединяющий города Квебек и Леви, вечером 21 мая. Оказалось, что они хотели сделать селфи на фоне красивого вида, однако им помешали, сообщает Lenta.ru со ссылкой на CBC News.

Спустя несколько минут они были замечены очевидцами, которые вызвали полицию и пожарных. Сотрудники спецслужб попытались снять нарушителей, но те согласились слезть самостоятельно.

После разбирательства полиция отпустили французов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ