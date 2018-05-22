вт, 22.05.2018
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Видео: Украина впервые испытала американские Javelin

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ФОТО: Mikhail Palinchak/Ukraine Presse Service/Scanpix

На Украине впервые состоялись испытания американских ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook во вторник, 22 мая.

"Наконец этот день настал! Впервые в Украине состоялись испытания противотанкового ракетного комплекса Javelin", - сказал Порошенко.

Глава Украины добавил, что сегодня состоялись пуски не только американского оружия, но и украинского, в частности Стугна, передает Korrespondent.

Президент также добавил, что это оружие оборонительного характера и будет применяться в случае наступления России на позиции украинских войск.

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