Видео: Украина впервые испытала американские Javelin
22 мая 2018 г., 21:32
На Украине впервые состоялись испытания американских ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook во вторник, 22 мая.
"Наконец этот день настал! Впервые в Украине состоялись испытания противотанкового ракетного комплекса Javelin", - сказал Порошенко.
Глава Украины добавил, что сегодня состоялись пуски не только американского оружия, но и украинского, в частности Стугна, передает Korrespondent.
Президент также добавил, что это оружие оборонительного характера и будет применяться в случае наступления России на позиции украинских войск.