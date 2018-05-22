Эстония дала зеленый свет концепции образовательного пространства Европы

“Сегодняшние встречи стали подтверждением тому, что мы с коллегами из других стран придерживаемся общих взглядов на будущее сфер образования и молодежной работы в Европе, - сказала Репс. - На совете министров образования мы утвердили общую концепцию образовательного пространства Европы, которая, среди прочего, поможет улучшить возможности для свободного передвижения учащихся по Европе. Им откроются замечательные возможности получить опыт за границей, и я надеюсь, что академическая мобильность постепенно будет становиться все более обыденной частью процесса обучения”.

На встрече министров была утверждена концепция общего образовательного пространства Европы, которая, помимо содействия академической мобильности, предполагает также создание возможностей для упрощения порядка признания дипломов и квалификационных документов, изучения языков и создает предпосылки для более тесного сотрудничества высших учебных заведений. Также были приняты две рекомендации Совета ЕС относительно обновления рамочного документа о ключевых компетенциях в контексте обучения в течение всей жизни и о содействии развитию общеевропейских ценностей, принципов инклюзивного образования и преподавания.

На встрече министров по делам молодежи речь шла о приоритетах ЕС в области политики по делам молодежи. Во время обсуждения в фокусе внимания была необходимость большего вовлечения молодежи в процесс принятия решений. Для достижения этой цели Эстония предложила прибегнуть к использованию цифровых технологий в работе с молодежью, так как это позволит в большей степени учитывать потребности и интересы молодых людей. За обсуждением последовала широкая дискуссия о стратегии молодежной политики ЕС, подготовкой которой занимается Еврокомиссия. Также были утверждены два положения Совета ЕС о роли молодежи в решении демографических проблем Европейского союза и в создании безопасного, сплоченного и гармоничного европейского общества.

Министр также приняла участие в предшествовавшем встрече неформальном обеде, на котором чиновники вместе с молодыми людьми обсудили вопрос повышения вовлеченности молодежи. На встрече говорили об обновлении нынешнего формата вовлечения молодежи - структурного диалога. Во встрече приняли участие представители Еврокомиссии, Европарламента, секретариата Совета Европейского Союза, Европейского молодежного форума, Европейского Студенческого Союза, а также представители нынешней страны-председателя в Совете ЕС - Болгарии, предшествовавшей ей Эстонии и следующего председателя - Австрии.

Министр также встретилась с министром образования Австрии Хайнцем Фасманом, на встрече с которым речь шла о председательстве Австрии в Совете ЕС, которое начнется в июле. Министр Репс поделилась с коллегой опытом, а также министры обсудили, каким образом достичь целей, поставленных в рамках председательства. Помимо этого министры говорили о программе Erasmus+ и вопросах, связанных с признанием дипломов и квалификационных документов, которые находятся в числе приоритетов Австрии во время председательства в Совете ЕС. Вместе с комиссаром ЕС по бюджету Гюнтером Эттингером министры также затронули вопрос будущего Европейской школы.