Опыт Эстонии поможет Украине провести реформу профессионального образования

В рамках проекта по развитию была подготовлена модель, на основе которой можно реализовать нововведения в системе профессионального образования Украины.

В течение двух лет с фондом Innove тесно сотрудничали 6 профессиональных училищ из Волынской области и 5 – из Эстонии. К сотрудничеству были также привлечены Министерство образования Эстонии и Европейский фонд обучения (ETF). В течение проекта было совершено несколько учебных поездок в Эстонию и Украину, во время которых эстонские училища делились своим опытом с украинскими коллегами в части управления, обновления учебных программ и обучении педагогов. Цель проекта заключалась в усовершенствовании учебной среды в системе профессионального образования как на уровне училища, так и области в целом, с привлечением работодателей и министерства. В результате был сформирован системный подход, который поможет внедрить реформы в сфере профессионального образования. Запланирован также проект в длительной перспективе в целях поддержки реформирования профессионального образования в следующих двух областях Украины.

«Мы не копируем опыт Эстонии – мы ищем свой путь развития. Благодаря нашим коллегам из Эстонии мы нашли мотивированных руководителей и педагогов, готовых к изменениям и новым вызовам. Мы благодарны за опыт, которым с нами поделились в таких сферах, как обеспечение качества, обучение в течение всей жизни и обучение на рабочем месте. Теперь мы лучше понимаем, какой должна быть современная учебная среда, отвечающая требованиям как конкретных людей, так и общества в целом», – отмечает Зоя Парфенюк, директор центра профессионального обучения Волынской области.

Руководитель центра международного сотрудничества фонда Innove Леа Орро комментирует полученный опыт так: «В ходе проекта было проведено множество курсов и обсуждений, и мне приятно отметить, что нам удалось помочь нашим коллегам из Волынской области взглянуть с другой стороны на то, что касается отношения к обучению, сотрудничества на рынке труда и управления учебным заведением. Но мы и сами многому научились – прежде всего, тому, как можно заниматься обучением в случае, если ресурсы ограничены».

По инициативе фонда Innove два года назад был запущен проект «Обмен опытом Эстонии для поддержки реформ профессионального образования в Украине, Волынская область», который финансировало Министерство иностранных дел Эстонской Республики. В качестве партнёра была выбрана Волынская область в северо-западной части Украины, которая по своим размерам сопоставима с Эстонией. В сотрудничестве была разработана модель реформирования профессионального образования, которая была представлена в Министерстве образования и науки Украины с описанием предпринятых шагов и перспектив, которые могли бы стать основой дальнейшего планирования и содействия развитию профессионального образования.