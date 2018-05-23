ЕС рассмотрит возможность санкций в отношении Венесуэлы

Состоявшиеся в воскресенье выборы президента Венесуэлы могли дать ее гражданам возможность "путем демократического, свободного и прозрачного процесса выразить свою волю и таким образом определить будущее страны", говорится в документе. Однако голосование "не соответствовало даже минимальным международным стандартам" и прошло "без уважения к политическому плюрализму, демократии, прозрачности и верховенству права", подчеркнула Могерини.

Глава европейской дипломатии отметила "многочисленные нарушения", которые включали в себя покупку голосов. Кроме того, она упомянула "значительные препятствия" для участия в выборах оппозиционных партий и их руководителей.

Результат выборов

20 мая Николас Мадуро снова победил на президентских выборах. По данным ЦИК Венесуэлы, действующий президент набрал 68 процентов голосов. Коалиция оппозиционных партий "Блок демократического единства" бойкотировала выборы.