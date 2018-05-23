В ближайшее время начнутся переговоры о повышении в Эстонии минимальной зарплаты

По словам лидера профсоюзов Пеэпа Петерсона, переговоры начнутся после того, как Банк Эстонии обнародует экономический прогноз на 2019-й год, пишет rus.err.ee.

Осенью прошлого года профсоюзы и работодатели договорились о том, что повышение минимальной ставки должно в два раза превышать прогнозируемый центробанком рост производительности труда.

В то же время повышение минимальной ставки оплаты труда не должно быть выше, чем две величины прогнозируемого реального экономического роста, а ее размер меньше 40-а процентов от предполагаемой средней зарплаты.