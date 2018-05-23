ФИФА не нашла допинг-нарушений у России. У Макларена недостаточно доказательств

В ходе расследования ФИФА не нашла достаточное количество доказательств того, что игроки сборной России, попавшие в расширенный состав на ЧМ-2018, нарушали антидопинговые правила.

ФИФА предоставила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) свое заключение, и WADA, в свою очередь, согласилась закрыть все дела.

Пробы игроков, ранее изъятые WADA у Московской антидопинговой лаборатории и хранящиеся в лаборатории Лозанны, подверглись повторному анализу (на предмет царапин, следов и аномальных уровней соли). Для этого ФИФА применила методологию, рекомендованную WADA и использовавшуюся Международным олимпийским комитетом (МОК).

Ни в одном случае не были обнаружены следы, указывающие на подмену проб. В моче не было обнаружено подозрительных значений содержания соли.

Кроме того, ФИФА несколько раз проводила проверки на допинг в процессе расследования. Сборная России является одной из наиболее часто тестируемых команд перед ЧМ-2018.

Напомним, что о допинге в российском футболе в ноябре 2017 года заявлял информатор WADA и бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. ФИФА начала изучать этот вопрос в декабре 2017-го.