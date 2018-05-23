ФИФА не нашла допинг-нарушений у России. У Макларена недостаточно доказательств

ФИФА провела расследование относительно доклада юриста Ричарда Макларена о возможных нарушениях антидопинговых правил футболистами, которые в том числе выступят на ЧМ-2018, сообщает sports.ru.
В ходе расследования ФИФА не нашла достаточное количество доказательств того, что игроки сборной России, попавшие в расширенный состав на ЧМ-2018, нарушали антидопинговые правила.
ФИФА предоставила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) свое заключение, и WADA, в свою очередь, согласилась закрыть все дела.
Пробы игроков, ранее изъятые WADA у Московской антидопинговой лаборатории и хранящиеся в лаборатории Лозанны, подверглись повторному анализу (на предмет царапин, следов и аномальных уровней соли). Для этого ФИФА применила методологию, рекомендованную WADA и использовавшуюся Международным олимпийским комитетом (МОК).
Ни в одном случае не были обнаружены следы, указывающие на подмену проб. В моче не было обнаружено подозрительных значений содержания соли.
Кроме того, ФИФА несколько раз проводила проверки на допинг в процессе расследования. Сборная России является одной из наиболее часто тестируемых команд перед ЧМ-2018.
Напомним, что о допинге в российском футболе в ноябре 2017 года заявлял информатор WADA и бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. ФИФА начала изучать этот вопрос в декабре 2017-го.
ФИФА не может обнародовать фамилии игроков, попавших под подозрение, однако расследования в отношении нескольких футболистов, не связанных с чемпионатом мира в России, продолжаются. Организация продолжит сотрудничать по этому вопросу с WADA.