Подробности ДТП в Словакии: эстонские школьники не пострадали благодаря ремням безопасности

Перевозивший школьников автобус столкнулся с совершавшим обгон автомобилем. Пострадали лишь находившиеся в легковушке люди. Находившиеся в автобусе эстонские школьники не получили серьезных травм, так как были пристегнуты ремнями безопасности.

«Похоже, постоянные напоминания о необходимости использовать ремни безопасности принесли свои плоды», - сказал Мадис Лепп, а также выразил благодарность авторам рекламных кампаний и журналистам.

Отделались царапинами и шишками

В минувшую субботу направлявшийся в Будапешт автобус, в котором находились ученики девятого класса, столкнулся с автомобилем Škoda Octavia, который не успел вернуться в свою полосу после обгона. Несмотря на то, что скорость была не столь большой, а водитель успел экстренно затормозить, удар был настолько сильным, что передняя часть легковушки сильно деформировалась. Автобус также не смог продолжить движение.

«У шкоды открывались двери. Стекла также были целы», - добавил Сепп.

Как стало известно изданию Tartu Postimees, находившиеся в автобусе 48 школьников, их сопровождающие и водители автобуса не получили серьезных травм, отделавшись небольшими царапинами и шишками. Дети смогли добраться до Будапешта вовремя на подменном автобусе.

Водители бдят

По заверению Мадиса Леппа, автобусное предприятие само делало все возможное, чтобы побудить пассажиров использовать ремни безопасности. Согласно новым правилам, водители автобусов регулярно напоминают людям о необходимости пристегивать ремни. Интересно, что молодежь относится к подобным призывам со всей серьезностью.

«Молодежь пристегивается, когда об этом просит водитель, но есть и те, кто все пропускает мимо ушей», - сказал он.

Сепп сообщил, что после общения с водителями попавшего в ДТП автобуса он выяснил, что пассажирам постоянно напоминали о необходимости использования ремней безопасности, что является нормальной практикой в случае столь длительных поездок.