Посольство РФ в Великобритании ответило на заявление Бориса Джонсона о желании "навалиться на близких людей Путина"

Как сообщили в пресс-службе российской дипмиссии, отечественные дипломаты восприняли слова Джонсона "как продолжение ничем не оправданной агрессивной линии консервативного правительства в отношении России".

"Особенно показательно, что глава Форин Офиса сетует на законодательные ограничения, которые, дескать, мешают Лондону принимать более жесткие меры против нашей страны", - подчеркнули в посольстве.

Российские дипломаты также заявили о том, что правительство Великобритании "в русофобском угаре" ставит под угрозу репутацию страны "не только как партнера в международных делах, но и как государства, исповедующего принципы верховенства права, равенства всех перед законом, незыблемости собственности и свободы экономической конкуренции".

В понедельник, 21 мая, по пути на встречу глав и представителей МИД стран G20 в Буэнос-Айресе Борис Джонсон назвал действенными введенные Соединенными Штатами дополнительные санкции в отношении России и не исключил возможность аналогичных шагов со стороны Лондона.

При этом он посетовал на то, что пока Лондон не в состоянии принимать самостоятельные решения об ужесточении санкций и вынужден согласовывать такие вопросы с Евросоюзом. Впрочем, отметил глава МИД, после процедуры выхода из Евросоюза Великобритания получит возможность занять более жесткую позицию по отношению к России.

В этот же день на сайте британского парламента был опубликован доклад "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании". Его подготовил комитет по международным делам палаты общин. Авторы доклада призвали британские власти ввести дополнительные санкции против лиц, связанных с Кремлем, а также заблокировать на глобальных рынках размещение долговых обязательств России.