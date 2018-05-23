Взятки, допросы, аресты: две трети украинских футбольных клубов втянуты в коррупционный скандал

Во вторник издание "Футбол 24" сообщило, что на Украине, в девяти областях страны, было проведено более 50 обысков в рамках расследования организации договорных матчей. Под подозрение попали футболисты, тренеры, президенты клубов и футбольные арбитры. Источник сообщает, что, по информации следствия, речь идет о пяти организованных преступных группировках, долгое время занимавшихся "договорняками" в украинском футболе, в деятельность которых были вовлечены десятки клубов. Всего по этому делу проходят 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам. Сергей Князев, глава национальной полиции Украины, во время специальной пресс-конференции сообщил: "Установлено минимум 50 договорных матчей. В них участвовали 35 из 52 профессиональных клубов Украины. В этот список попали 5 клубов УПЛ – «Александрия», «Ворскла», «Заря», Звезда и «Олимпик».

Также среди них: «Волынь», «Говерла», «Прикарпатье», «Буковина», «Нива» Винница, «Колос» Ковалевка, «Оболонь», «Арсенал» Киев, «Десна», «Сумы», «Нефтяник-Укрнефть», «Горняк-Спорт», «Полтава», «Кремень», «Черкасский Днепр», «Ингулец», «Петриковка», «Никополь», «Гелиос», «Металлург» Запорожье», «Николаев», «Судостроитель», «Реал-Фарма», «Жемчужина», «Балканы», «Энергия», «Таврия», «Кристал».

Видеоблог Football Hub приводит имена шести подозреваемых – двух тренеров и четырех арбитров, – у которых были проведены обыски. Речь идет о бывшем наставнике "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александре Севидове, тренере "Николаева" Руслане Забранском и судьях Евгении Арановском, Викторе Арановском, Александре Сахно и Александре Павлюке. Кроме того, правоохранителями был задержан арбитр первой лиги Александр Соловьян.

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Затримання рефері Першої Ліги Олександра Солов’яна.

За нашою інформацією, обшуки стосувались 35 клубів😳 pic.twitter.com/VVs2VZay39 — FootballHub (@FootballHub_Ua) May 22, 2018