Трамп требует сократить импорт стали из ЕС

По данным газеты, Белый дом предложил два варианта. Первый предполагает введение жесткой квоты на поставки стали и алюминия из ЕС, которая составит 90 процентов от объемов европейского импорта в США в 2017 году. Второй вариант - введение пошлины на поставки, превышающие те же 90 процентов от уровня прошлого года. Как отмечает WSJ, в Европе до сих пор не могут понять, чего конкретно хочет достичь Трамп.

Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем не ожидает, что Евроcоюзу удастся предотвратить введение американских пошлин на европейский импорт. Она также не рассчитывает на то, что США в очередной раз продлят отсрочку введения пошлин для европейских компаний, истекающую 1 июня.