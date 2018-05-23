Стороны конфликта в Донбассе обвиняют друг друга в нарушении режима тишины: в Киеве сообщают о гибели одного и ранении троих военнослужащих за сутки

"За сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 мм, АГС (автоматический гранатомёт станковый), СПГ (станковый противотанковый гранатомёт), орудия БМП (боевая машина пехоты), крупнокалиберное и стрелковое оружие", - говорится в сообщении в среду.

В военном ведомстве ЛНР отметили, что обстрелам с украинской стороны подверглись районы населённых пунктов Нижнее Лозовое, Калиново, Веселогоровка, Лозовое и район памятника князю Игорю близ Станицы Луганской.

"Разрушений нет. Потерь среди мирного населения и военнослужащих нет", - сообщили в ведомстве.

Со своей стороны пресс-центр украинской операции объединенных сил (ООС) сообщил через свой Facebook, что за прошедшие сутки по позициям украинских сил в Донбассе режим прекращения огня нарушался 49 раз, из них 13 раз применялась 152-мм и 122-мм артиллерия, 120 и 82-мм минометы.

"Во время боевых действий за прошедшие сутки один наш защитник погиб и трое были ранены. Сейчас жизни раненых угроз нет. За текущие сутки потерь нет", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что по данным украинской разведки, за минувшие сутки было убито четверо ополченцев, еще четверо были ранены.

На луганском направлении, утверждают в Киеве, противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета по населенному пункту Станица Луганская, не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи ВСУ в районе населенного пункта Троицкое.

В штабе сообщили, что на горловском направлении активная оборона подразделений ООС продолжалась в районах населенных пунктов Майское, Зайцево, Южное, а на донецком направлении - вблизи Авдеевки, Опытного и Красногоровки.