Стороны конфликта в Донбассе обвиняют друг друга в нарушении режима тишины: в Киеве сообщают о гибели одного и ранении троих военнослужащих за сутки

Вооруженные силы Украины семь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию ЛНР, сообщили "Интерфаксу" в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
"За сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 мм, АГС (автоматический гранатомёт станковый), СПГ (станковый противотанковый гранатомёт), орудия БМП (боевая машина пехоты), крупнокалиберное и стрелковое оружие", - говорится в сообщении в среду.
В военном ведомстве ЛНР отметили, что обстрелам с украинской стороны подверглись районы населённых пунктов Нижнее Лозовое, Калиново, Веселогоровка, Лозовое и район памятника князю Игорю близ Станицы Луганской.
"Разрушений нет. Потерь среди мирного населения и военнослужащих нет", - сообщили в ведомстве.
Со своей стороны пресс-центр украинской операции объединенных сил (ООС) сообщил через свой Facebook, что за прошедшие сутки по позициям украинских сил в Донбассе режим прекращения огня нарушался 49 раз, из них 13 раз применялась 152-мм и 122-мм артиллерия, 120 и 82-мм минометы.
"Во время боевых действий за прошедшие сутки один наш защитник погиб и трое были ранены. Сейчас жизни раненых угроз нет. За текущие сутки потерь нет", - говорится в сообщении.
В штабе отметили, что по данным украинской разведки, за минувшие сутки было убито четверо ополченцев, еще четверо были ранены.
На луганском направлении, утверждают в Киеве, противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета по населенному пункту Станица Луганская, не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи ВСУ в районе населенного пункта Троицкое.
В штабе сообщили, что на горловском направлении активная оборона подразделений ООС продолжалась в районах населенных пунктов Майское, Зайцево, Южное, а на донецком направлении - вблизи Авдеевки, Опытного и Красногоровки.
В пресс-центре подчеркивают обострение ситуации на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Широкино. По их данным, с 19:00 до 21:00 ополченцы предприняли обстрел украинского поселка Талаковка, что в пригороде Мариуполя, по населенному пункту было выпущено более 90 снарядов 152 калибра. В штабе сообщили, что потерь среди мирных граждан нет, есть повреждения поселковых промышленных помещений.