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  • Удивительная история: мусорщик из Панамы будет судить ЧМ в России

Удивительная история: мусорщик из Панамы будет судить ЧМ в России Видео дня Габриэля Виктории

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ФОТО: Scanpix

На ЧМ-2018 приедет панамская бригада судей с удивительной историей. Помощником главного арбитра там будет Габриэль Виктория, который уже 25 лет собирает мусор на улицах, передает Tribuna.com

Все дело в том, что в Панаме, как и во многих странах, у судей нет окладов – платят только за отработанные матчи. А гонорары за игры, по словам Габриэля, слишком маленькие, чтобы на них можно было прожить комфортно.

Чтобы не расставаться с мечтой о работе в футболе и при этом не голодать, Габриэль в 1993 году устроился мусорщиком. С тех пор его день выглядит так: 

03.40 утра – подъем

05.00 – начало работы

17.00 – тренировка на футбольном поле. 

«Меня ничего не тяготит, мне нравятся обе профессии. У нас с коллегами нет напряжения и стресса, мы всем довольны», – говорит Габриэль.

Такая выматывающая работа не помешала Виктории пробиться наверх: он уже работал на чемпионате мира U-20 в 2015 году, на чемпионате мира U-17 в 2017-м и на Кубке Америки-2016, который проходил в США. 

По словам Виктории, после новости об отборе на ЧМ-2018 его завалили поздравлениями и просьбами. Один из друзей уже выпросил у него футболку с первого матча на ЧМ.

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