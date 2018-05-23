Удивительная история: мусорщик из Панамы будет судить ЧМ в России

Все дело в том, что в Панаме, как и во многих странах, у судей нет окладов – платят только за отработанные матчи. А гонорары за игры, по словам Габриэля, слишком маленькие, чтобы на них можно было прожить комфортно.

Чтобы не расставаться с мечтой о работе в футболе и при этом не голодать, Габриэль в 1993 году устроился мусорщиком. С тех пор его день выглядит так:

03.40 утра – подъем

05.00 – начало работы

17.00 – тренировка на футбольном поле.

«Меня ничего не тяготит, мне нравятся обе профессии. У нас с коллегами нет напряжения и стресса, мы всем довольны», – говорит Габриэль.

Такая выматывающая работа не помешала Виктории пробиться наверх: он уже работал на чемпионате мира U-20 в 2015 году, на чемпионате мира U-17 в 2017-м и на Кубке Америки-2016, который проходил в США.