В среду Таллинн посещает до 5700 круизных туристов

В 9 часов в Таллинн прибыл вмещающий до 3000 туристов лайнер Norwegian Breakaway, который покинет порт в 17.30.

В 9.30 в Таллинне ошвартовалось круизное судно Serenade of the Seas, вмещающий до 2000 туристов. Судно покинет Таллинн в 17.30.

В 13 часов в Таллинн прибудет Albatros с 750 туристами, лайнер покинет порт в 19 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 341 раз, круизными судами прибудет всего более 565 000 круизных туристов. Десять круизных судов посетят Таллинн впервые. Последнее круизное судно прибудет в Таллинн 20 октября.