ср, 23.05.2018
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В среду Таллинн посещает до 5700 круизных туристов

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ФОТО: Eero Vabamägi

В среду в таллиннском порту Ванасадам ошвартуются три круизных судна, которые на день доставят в столицу до 5700 круизных туристов.

В 9 часов в Таллинн прибыл вмещающий до 3000 туристов лайнер Norwegian Breakaway, который покинет порт в 17.30.

В 9.30 в Таллинне ошвартовалось круизное судно Serenade of the Seas, вмещающий до 2000 туристов. Судно покинет Таллинн в 17.30.

В 13 часов в Таллинн прибудет Albatros с 750 туристами, лайнер покинет порт в 19 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 341 раз, круизными судами прибудет всего более 565 000 круизных туристов. Десять круизных судов посетят Таллинн впервые. Последнее круизное судно прибудет в Таллинн 20 октября.

В прошлом году круизные суда посещали Таллинн в общей сложности 311 раз, а остров Сааремаа — пять раз.

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