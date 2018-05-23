Зачем мы терпим семейных мучителей?

Это было так неправдоподобно и потому так страшно, что я ещё спустя долгие годы не мог поверить, что видел это собственными глазами. Этого не могло быть, потому что этого не могло быть никогда!..

Словосочетание «домашнее (или семейное) насилие» вообще из разряда оксюморонов, то есть понятий, не совместимых друг с другом. Это как «благословенная тюрьма», или «весёлые похороны». Хотя кому-нибудь, возможно, и похороны не горе, и тюрьма в радость, но вообще-то среди нормальных людей распространено иное отношение.

Дом, семья – это что-то абсолютно надёжное, родное, где ты обязательно найдёшь защиту от всех бедствий и несчастий, где получишь радость и утешение. И вдруг – насилие. Это самое подлое и самое грязное, что только может быть.

При этом один из наиболее странных и не имеющих разумного объяснения парадоксов, бытующих в обществе, заключается в том, что семейное насилие считается чуть ли не нормой. Откуда пошло такое отношение, трудно установить с доподлинной точностью. Авторы печально знаменитого «Домостроя» утверждают, например, что так заповедовал нам Бог. И приводят библейское изречение: «…да убоится жена мужа своего». Дескать, семья, дом, держатся на страхе!

Но вот что по этому поводу думает один из наиболее авторитетных знатоков Библии, архимандрит Иов (Афанасий Гумеров), чьё мнение опубликовано на сайте «Православие.ru»:

«Словом „убоится“ переводчик Послания святого апостола Павла к Ефесянам на славянский язык передал греческое phobitai, которое имеет несколько смыслов, в том числе – чтить, уважать, заботиться. Славянский глагол „боятися“ также содержит эти значения. Апостол, несомненно, имел в виду этот смысл. В этом легко убедиться, если прочитать стих полностью: „Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа“ (5.33). Мужу заповедано любить жену как самого себя. Такая любовь исключает отношения господства и страха. Мы ещё больше утвердимся в таком понимании, если внимательно прочтем всю пятую главу и последние стихи предшествующей: „И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас“ (4.30-32). С 23 стиха 5 главы апостол говорит о том, что христианский брак строится в образ отношений между Христом и Церковью: „Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё“ (5.25)».

Может, что-то в консерватории подправить?