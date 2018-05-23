Зачем мы терпим семейных мучителей?

Одно из самых страшных воспоминаний из детства. Мы с отцом идём лесной тропкой. С нами – коллега отца с женой и сыном, моим ровесником и товарищем по пионерскому лагерю. Супруги почему-то ссорятся, мужчина всё больше распаляется и вдруг, остановившись, с размаху отвешивает жене пощёчину…
Это было так неправдоподобно и потому так страшно, что я ещё спустя долгие годы не мог поверить, что видел это собственными глазами. Этого не могло быть, потому что этого не могло быть никогда!..
Словосочетание «домашнее (или семейное) насилие» вообще из разряда оксюморонов, то есть понятий, не совместимых друг с другом. Это как «благословенная тюрьма», или «весёлые похороны». Хотя кому-нибудь, возможно, и похороны не горе, и тюрьма в радость, но вообще-то среди нормальных людей распространено иное отношение.
Дом, семья – это что-то абсолютно надёжное, родное, где ты обязательно найдёшь защиту от всех бедствий и несчастий, где получишь радость и утешение. И вдруг – насилие. Это самое подлое и самое грязное, что только может быть.
При этом один из наиболее странных и не имеющих разумного объяснения парадоксов, бытующих в обществе, заключается в том, что семейное насилие считается чуть ли не нормой. Откуда пошло такое отношение, трудно установить с доподлинной точностью. Авторы печально знаменитого «Домостроя» утверждают, например, что так заповедовал нам Бог. И приводят библейское изречение: «…да убоится жена мужа своего». Дескать, семья, дом, держатся на страхе!
Но вот что по этому поводу думает один из наиболее авторитетных знатоков Библии, архимандрит Иов (Афанасий Гумеров), чьё мнение опубликовано на сайте «Православие.ru»:
«Словом „убоится“ переводчик Послания святого апостола Павла к Ефесянам на славянский язык передал греческое phobitai, которое имеет несколько смыслов, в том числе – чтить, уважать, заботиться. Славянский глагол „боятися“ также содержит эти значения. Апостол, несомненно, имел в виду этот смысл. В этом легко убедиться, если прочитать стих полностью: „Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа“ (5.33). Мужу заповедано любить жену как самого себя. Такая любовь исключает отношения господства и страха. Мы ещё больше утвердимся в таком понимании, если внимательно прочтем всю пятую главу и последние стихи предшествующей: „И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас“ (4.30-32). С 23 стиха 5 главы апостол говорит о том, что христианский брак строится в образ отношений между Христом и Церковью: „Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё“ (5.25)».
Может, что-то в консерватории подправить?
Ещё более распространено заблуждение, что якобы Библия предписывает проявлять суровость в воспитании детей. Адепты этой «доктрины» ссылаются на авторитет царя Соломона, который в своих библейских «Притчах» провозглашает: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его… Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит её от него… Не оставляй юноши без наказания: если накажешь его розгою, он не умрёт…».
Пропустим дальнейшие философические рассуждения «мужа великаго и славнаго», а обратимся сразу к вопросу, кого же удалось воспитать подобным способом владыке объединённого Израильского царства.
Преемником Соломона стал его сын Рехавам. При его восшествии на престол народ Израиля просил нового царя: «…облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас». Рехавам, как сказали бы сейчас, взял трёхдневный тайм-аут на размышления. В конце концов, не вняв рекомендациям старейшин, предлагавших удовлетворить просьбу народа, царь послушал совета своих сверстников из ближайшего окружения, «выросших вместе с ним» (Библия, видимо, отнюдь не случайно делает акцент на этом обстоятельстве: скорее всего, они прошли ту же воспитательную школу, что и новый царь). И так ответил он своему народу: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше; отец мой наказывал вас бичом, а я буду наказывать вас скорпионами».
В результате вспыхнул бунт, переросший в гражданскую войну, которая закончилась расколом процветающего царства на две части: Израиль и Иудею. Впоследствии Иудея, которая «досталась» Рехаваму, потерпела ещё и поражение в войне с Египтом.
Вот вам плоды воспитания, на которое мудрый царь Соломон не жалел розог. На всякого мудреца довольно простоты…
Я не питаю ни малейших иллюзий на счёт того, что, прочитав этот текст со ссылками на Священное Писание, домашний тиран устыдится и срочно раскается. Нам надо меняться самим. И в первую очередь создать в обществе атмосферу нетерпимости к подобным фактам. До тех пор, пока полиция и суды не перестанут относиться к этому позорному явлению с клинической снисходительностью («милые бранятся – только тешатся», «чего между своими ни бывает!», и так далее), распоясавшиеся мерзавцы будут продолжать избивать, унижать и в конце концов убивать своих близких. Как это произошло недавно в Ида-Вирумаа с 15-летней девушкой и 42-летней женщиной. К нашему общему несчастью не в первый и, боюсь, не в последний раз...
При этом сами жертвы – жёны, дети, старики – порой готовы терпеть и жалеть своих мучителей («Как же его в тюрьму, он же всё-таки наш – муж, сын, брат, отец!»), тогда как следует добиваться их изоляции от общества.
...Известно, что ни в одном государстве мира не удалось ещё победить коррупцию и организованную преступность, в быту кратко именуемую мафией. В этом же примерно ряду находится и семейное насилие. Может быть, стоит начать с него? И продолжать – не только тогда, когда что-то уже случилось, а каждодневно, без выходных и отпусков.