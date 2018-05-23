ср, 23.05.2018
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Ученые назвали главную причину эпидемии рака в мире

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Ученые за работой.

ФОТО: MICHAEL KOOREN/REUTERS

Ученые Университета штата Ариззона пришли к выводу, что человеческая деятельность способствует распространению онкологических заболеваний не только среди населения, но и среди животных, обитающих в природной среде.

Статья специалистов опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи называют такие факторы, способствующие развитию злокачественных опухолей, как химическое загрязнения атмосферы и гидросферы, выделение радиационного излучения с ядерных установок, накопление пластика, а также использование пестицидов. Кроме того, проблемы со здоровьем вызывают световое загрязнение, которое сбивает суточные ритмы и вызывают гормональные изменения, что может увеличить риск заболевания раком, пишет lenta.ru.

По словам авторов, Homo sapiens можно определить как онкогенный вид, хотя на настоящий момент мало известно, насколько сильно развитие современной цивилизации обуславливает развитие и распространение раковых опухолей у диких видов.

Рак встречается у всех видов, что были изучены человеком, включая голых земплекопов, которые ранее считались невосприимчивыми к сбоям в клеточном делении, приводящим к новообразованиям. В то же время нет данных о заболеваемости в различных популяциях животных, что затрудняет оценку влияния антропогенной деятельности.

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