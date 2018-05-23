Фото и видео читателя: в одном из дворов Мустамяэ замечена полутораметровая змея

Вокруг змеи прыгала ворона, люди шли по тропинке, не обращая на них особого внимания. «Мы решили сразу звонить в 112, так как с этим надо было что-то делать, поскольку здесь гуляют маленькие дети и люди с собаками, в том числе, и мы каждый вечер прогуливаемся по этой тропинке. Позвонили в 112, нас направили на другой номер 1313, а это Инспекция окружающей среды».

Змея в Мустамяэ. ФОТО: Фото читателя.

По словам Анне, там ее переспросили, уверена ли она, что это змея, а, получив утвердительный ответ, сказали, что раз с ней играет ворона, значит, она не опасна. Также ее попросили позвонить еще раз, если незваная гостья причинит кому-либо вред. «Честно говоря, я удивляюсь такому халатному отношению, - говорит Анне. - Пока не укусила - не приедем, а потом - извините, будет уже поздно. Почему нельзя заранее предотвратить беду? Не понимаю. У них на сайте написано: звоните, если заметите лесных животных, попавших в беду и т.д., любом случае найдем решение».

«На данный момент ситуация такова: змея где-то бродит по двору, я сама боюсь теперь там гулять с собакой и просто пускать ее к дереву, - продолжает Анне. - Что делать, не знаем! Неделю назад у нас возле торгового центра „Мустика“ стоял цирк, возможно, змея оттуда и уползла, так как леса рядом нет. Хотелось бы предупредить людей, так как змея теперь может быть где угодно: под машинами, в подвале, в кустах или в соседнем дворе».

Как пояснила порталу Rus.Postimees советник по связям с общественностью Инспекции окружающей среды Лейли Тууль, их ведомство и не должно реагировать на подобные случаи, так как речь не идет об экологическом преступлении. «Инспекция окружающей среды не специализируется на помощи или спасении животных, это надзорное учреждение, которое занимается надзором за окружающей средой и расследованием экологических преступлений», - заявила Лейли Тууль.

По ее словам, единственная связь в случае с животными - это дежурный номер 1313 Инспекции окружающей среды, которым управляет центр тревоги.

«1313 - это единственный работающий круглосуточно дежурный номер в сфере окружающей среды и на него поступают различные сообщения, многие из которых касаются попавших в беду или травмированных зверей», - отметила Тууль.