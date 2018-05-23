ср, 23.05.2018
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Успех эстонского футбола: талантливый вратарь подписал контракт с лондонским "Арсеналом"

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ФОТО: Facebook / Nõmme United

16-летний вратарь клуба "Нымме Юнайтед" и сборной Эстонии до 17 лет Карл Якоб Хейн подписал контракт с лондонским "Арсеналом".

Родившегося в Пыльва Хейна считают одним из самых талантливых молодых футболистов Эстонии. Кроме "Арсенала" в Хейне были заинтересованы и другие английские клубы: "Манчестер Юнайтед", "Саутгемптон" и "Брайтон Хоув". Контракт с лондонцами Хейн заключил на один год с опцией продления на три года.

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