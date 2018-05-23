Успех эстонского футбола: талантливый вратарь подписал контракт с лондонским "Арсеналом"

Родившегося в Пыльва Хейна считают одним из самых талантливых молодых футболистов Эстонии. Кроме "Арсенала" в Хейне были заинтересованы и другие английские клубы: "Манчестер Юнайтед", "Саутгемптон" и "Брайтон Хоув". Контракт с лондонцами Хейн заключил на один год с опцией продления на три года.