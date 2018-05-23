Самые дешевые авиарейсы: на Мальту всего за 86 евро!
23 мая 2018 г., 10:20
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, secretflying.com и lentodiilit.fi.
Туда-обратно из Таллинна в Нью-Йорк начиная с 342 евро.
Туда-обратно из Таллинна в Севилью начиная со 164 евро.
Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 86 евро.
Туда-обратно из Осло в Бангкок начиная с 265 евро.
Туда-обратно из Риги в Тегеран начиная со 192 евро.
Туда-обратно из Хельсинки во Вьетнам начиная с 403 евро.
Туда-обратно из Амстердама в Доминиканскую Республику начиная с 368 евро.