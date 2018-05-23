Москва: пограничный договор не будет ратифицирован, если Эстония не изменит свое поведение

"Напомним, что в январе Министр иностранных дел России Лавров вновь четко определил главное условие для этого шага - нормальная неконфронтационная атмосфера в двусторонних отношениях.

Россия свое обязательство сдержала. Со стороны эстонского правительства русофобская риторика продолжает зашкаливать. В такой ситуации о продвижении ратификации пограничных договоров говорить не приходится", - говорилось в опубликованном на странице Посольства РФ в Facebook сообщении.

Свою позицию Посольство РФ озвучило после того, как во вторник президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала, что она готова поехать в Москву и встретиться с Владимиром Путиным в том случае, если пограничный договор будет ратифицирован.

Напомним, что 18 мая 2005 года министр иностранных дел Урмас Паэт и его российский коллега Сергей Лавров подписали в Москве эстонско-российский пограничный договор. Один договор устанавливал морскую границу, а второй - сухопутную. Парламент Эстонии ратифицировал пограничный договор 20 июня 2005 года, собрав 78 голосов за и четыре против.

Глава МИД Урмас Паэт и его российский коллега Сергей Лавров подписали пограничные соглашения Эстония-Россия 18 мая 2005 года в Москве. Одно из соглашений касалось морской границы между Эстонией и Россией, а второе — наземной. Рийгикогу ратифицировал соглашения 20 июня 2005 года 78 голосами «за» и четырьмя «против».

По предложению пяти фракций Рийгикогу включил в закон преамбулу, согласно которой парламент Эстонии при ратификации учел, что пограничное соглашение в соответствии со статьей 122 конституции частично меняет определенную Тартуским мирным договором 2 февраля 1920 года линию государственной границы, но не меняет остальной текст мирного договора и не влияет на рассмотрение не связанных с пограничным соглашением двусторонних вопросов.

В конце июня 2005 года Россия заявила, что отзывает свою подпись с пограничных соглашений с Эстонией. По словам российских представителей, добавленная Рийгикогу преамбула позволила бы в будущем предъявлять России территориальные требования.

После многолетнего перерыва Эстония и Россия в 2013 году возобновили переговоры о пограничном соглашении и 18 февраля 2015 года Паэт и Лавров во второй раз подписали соглашения.

Первое чтение ратификации пограничного соглашения прошло в Рийгикогу прошлой осенью, для дальнейшего делопроизводства парламент Эстонии ждал действий парламента России.

Собравшийся осенью 2016 года новый созыв Государственной думы РФ не обсуждал пограничные соглашения, хотя ее представители и обещали их срочную ратификацию.