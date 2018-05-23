Мультикультурность в моде: почти вся европейская молодежь хочет учиться за границей

Согласно исследованию Евробарометра, 90% европейской молодежи считает, что опыт учебы за границей важен для них, а по мнению целых 93%, университеты Евросоюза могли бы создать единую сеть, благодаря которой студенты могли бы в определенные периоды обучаться по своей специальности в других странах.
В каждой стране Евросоюза девять из десяти опрошенных считают, что единое образовательное пространство Европы было бы полезно для студентов и дало бы им возможность работать над инновационными проектами вместе с людьми из других стран.
В то же время треть опрошенных считает, что они еще не смогли бы учиться на иностранном языке. Несмотря на это исследование показало, что изучение других языков важно для молодежи.
84% опрошенных молодых людей хотели бы больше использовать иностранный язык, который они уже учили, и 77% опрошенных хотели бы выучить еще какой-нибудь.