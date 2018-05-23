ср, 23.05.2018
"Реформисты объявили себя либералами, но апартеид явно не входит в число либеральных ценностей". Олев Ремсу
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Мультикультурность в моде: почти вся европейская молодежь хочет учиться за границей

Мультикультурность в моде: почти вся европейская молодежь хочет учиться за границей

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Снимок иллюстративный

ФОТО: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

Согласно исследованию Евробарометра, 90% европейской молодежи считает, что опыт учебы за границей важен для них, а по мнению целых 93%, университеты Евросоюза могли бы создать единую сеть, благодаря которой студенты могли бы в определенные периоды обучаться по своей специальности в других странах.

В каждой стране Евросоюза девять из десяти опрошенных считают, что единое образовательное пространство Европы было бы полезно для студентов и дало бы им возможность работать над инновационными проектами вместе с людьми из других стран.

В то же время треть опрошенных считает, что они еще не смогли бы учиться на иностранном языке. Несмотря на это исследование показало, что изучение других языков важно для молодежи.

84% опрошенных молодых людей хотели бы больше использовать иностранный язык, который они уже учили, и 77% опрошенных хотели бы выучить еще какой-нибудь.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ