Мультикультурность в моде: почти вся европейская молодежь хочет учиться за границей

В каждой стране Евросоюза девять из десяти опрошенных считают, что единое образовательное пространство Европы было бы полезно для студентов и дало бы им возможность работать над инновационными проектами вместе с людьми из других стран.

В то же время треть опрошенных считает, что они еще не смогли бы учиться на иностранном языке. Несмотря на это исследование показало, что изучение других языков важно для молодежи.