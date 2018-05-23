Минкультуры РФ предложило Ростуризму ограничить работу Booking.com

С инициативой ограничить работу сервиса в России в Минкультуры ранее обратился руководитель туроператора "Свой туристический сервис" Сергей Войтович. Свое предложение он расценивает как ответ на санкции США в отношении России, пишет DW.com.

По словам Войтовича, ограничение предполагается ввести на бронирование российских гостиниц для пользователей на территории РФ.