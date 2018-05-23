В Эмари приземлились прибывшие на учения восемь истребителей ВВС Швеции

Вместе с истребителями прибыл и транспортный самолет ВВС Швеции C-130 Hercules.

"Мы ждем начавшихся учений с нетерпением. Хотим как можно больше набрать летных часов и держать самолеты на земле только для дозаправки и необходимого обслуживания, - сообщил командир шведского контингента подполковник Андерс Вендель. - Этому будет способствовать, конечно, хорошая погода. До сих пор Эстония нас в этом смысле приятно удивляла".

До 31 мая дислоцирована на авиабазе в Эмари и почти сотня военнослужащих ВВС Швеции. Полеты будут совершаться круглосуточно, учебные бои будут проходить в воздушном пространстве Швеции, однако шведские истребители будут видны и в небе над Эстонией. В ходе учений шведские военные летчики будут отрабатывать проведение различных воздушных операций совместно с партнерами.

Шведские летчики впервые будут базироваться на время маневров в Эстонии.

Saab JAS 39 Gripen в зависимости от вариантов - одно или двухместные многоцелевые истребители, используемые в ВВС Швеции с 1993 года. Самолеты типа Gripen находятся в настоящее время на вооружении ВВС Венгрии и Чехии, интерес к их закупкам проявляют и другие государства.