В Эмари приземлились прибывшие на учения восемь истребителей ВВС Швеции

На авиабазе Эмари во вторник вечером приземлились восемь истребителей ВВС Швеции Saab JAS 39 Gripen, они примут участие в начавшихся на этой неделе в Швеции крупных учениях AFX18, сообщила пресс-служба генерального штаба Сил обороны Эстонии.
Вместе с истребителями прибыл и транспортный самолет ВВС Швеции C-130 Hercules.
"Мы ждем начавшихся учений с нетерпением. Хотим как можно больше набрать летных часов и держать самолеты на земле только для дозаправки и необходимого обслуживания, - сообщил командир шведского контингента подполковник Андерс Вендель. - Этому будет способствовать, конечно, хорошая погода. До сих пор Эстония нас в этом смысле приятно удивляла".
До 31 мая дислоцирована на авиабазе в Эмари и почти сотня военнослужащих ВВС Швеции. Полеты будут совершаться круглосуточно, учебные бои будут проходить в воздушном пространстве Швеции, однако шведские истребители будут видны и в небе над Эстонией. В ходе учений шведские военные летчики будут отрабатывать проведение различных воздушных операций совместно с партнерами.
Шведские летчики впервые будут базироваться на время маневров в Эстонии.
Saab JAS 39 Gripen в зависимости от вариантов - одно или двухместные многоцелевые истребители, используемые в ВВС Швеции с 1993 года. Самолеты типа Gripen находятся в настоящее время на вооружении ВВС Венгрии и Чехии, интерес к их закупкам проявляют и другие государства.
В учениях AFX18 примут участие почти 3500 военнослужащих, к маневрам будут привлечены представители всех видов войск. Наряду с Силами обороны Эстонии в маневрах в качестве партнеров выступят также Силы обороны Финляндии, Франции и Испании.