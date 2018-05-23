Пациент Теллискивиского центра семейной медицины оказался на операционном столе

«Сама я считаю, что являюсь амбициозным человеком и хочу многого добиться в жизни, но я не могу, потому что меня тошнит четыре месяца подряд», - Керту была на грани отчаяния.

Для страдавшей постоянной тошнотой молодой женщины все закончилось в отделении неотложной помощи. Там ее тело очистили от токсинов и назначили время приема у врача-специалиста. К тому времени, к осени 2017 года, от правой почки Керту остались всего пять процентов. У врача не было другого выхода, как удалить почку.

Можно было спасти

Как и пациент Теллискивиского центра семейной медицины, который рассказал свою историю в Postimees вчера, и Керту подтвердила, что ей, прежде всего, советовали методы альтернативного лечения: «Главный врач там Урве Притс, но меня часто направляли к Кадри Ильвес. Они умеют убеждать. Я слушала их гомеопатические рассказы и думала, куда я попала».

Керту попросила оценить случившееся уролога, который отправил ее в хирургию. По словам уролога, часть болезни пациентки была обусловлена врожденным дефектом, но удаления почки можно было избежать. «Я годами мучилась, но никто не сделал анализов и не направил к врачу-специалисту, что, по словам уролога, уберегло бы от операции», - сказала Керту.

Президент Общества гинекологов Эстонии Маде Лаанпере сказала, что женские врачи лечат воспаления только в острых и нехронических случаях: «Это, конечно, в компетенции семейного врача и для них разработаны соответствующие лечебные инструкции».

Параллельная вселенная

Когда Керту пришла к Притс пожаловаться, что потеряет одну почку, семейный врач достала из шкафа свидетельство, которым стала доказывать, что компетентна советовать гомеопатию: «Она больше всего говорила о себе и со мной об одном или другом пациенте – о делах, которые меня вообще не касаются. Я хотела знать, извинится ли она или произошло ли нечто подобное и с кем-то другим. Хотела знать, почему она меня не лечила».

И снова семейный врач нашла ошибку в личности пациента. «Притс сказала, что это моя вина и я тревожный человек. Она сказала, что по моему телу и типу характера она видит, что я тревожная и не сплю по ночам. Она сказала, что если я начну спать по восемь часов, то все будет хорошо», - рассказала Керту.

Притс нарисовала Керту схему, в которой описано, что радость в доме отражается на печени, и прочитала ей миф о Прометее.

Керту охарактеризовала походы в Теллискивиский центр семейной медицины словами: «как будто попала в параллельную вселенную». «В Каламая возникло сообщество, которое поддерживает тамошнее (Теллискивиского центра семейной медицины – ред.) мировоззрение, а я попала в это. Я доверяла своему врачу и верила, что если со здоровье станет действительно плохо, я получу там помощь».