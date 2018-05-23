Пациент Теллискивиского центра семейной медицины оказался на операционном столе

Пациентка таллиннского Теллискивиского центра семейной медицины потеряла почку, потому что верящий в гомеопатию семейный врач не сумела за несколько лет вылечить альтернативными методами ставшее хроническим воспаление. Когда пациентка, наконец, попала к урологу, выяснилось, что, если бы лечение началось раньше, почку можно было спасти, пишет Postimees.
Вчера Postimees рассказал, как в Теллискивиском центре семейной медицины пациентов, прежде всего, лечат по методам альтернативной медицины гомеопатическими препаратами, которые им продают в центре за наличные деньги. Такая деятельность вступает в конфликт с законами, а рассказ о женщине, потерявшей почку, показывает, насколько опасна такая деятельность центра семейной медицины.
30-летняя Керту (имя изменено – ред.) начала ходить в Теллискивиский центр семейной медицины семь лет назад, когда переехала с семьей в Пельгуранд. Раньше она входила в список одного мустамяэского центра семейной медицины, где, по ее словам, по каждому поводу назначали антибиотики. Так называемое мировоззрение Теллискивиского центра показалось ей новым и свежим.
Керту обращалась к семейному врачу с просто излечимыми болезнями, воспалениями с 21 года. Она входила в список руководителя центра Урве Притс, но время от времени ходила и на прием к проходящей резидентуру Кадри Ильвес. Как свойственно тамошним врачам, Керту советовали лечить воспаления гомеопатическими препаратами. Ей назначали принимаемые перорально капли Nux vomica-Homaccordi, которые они покупала на месте за наличные деньги.
Ни одного действующего лекарства, кроме гомеопатических препаратов, врачи за десять лет Керту не выписывали. Кроме капель, по совету врачей, пациентка пыталась смягчить воспаление таблетками с клюквой и клюквенным соком.
Однако эти методы не помогли вылечить воспаление, и проблема со здоровьем стала хронической. «Пять-шесть раз в год я приходила с жалобами на то, что у меня воспаление мочевого пузыря», - рассказала Керту.
Навязанное лечение
За годы лекарственное меню Керту расширилось, но ожидаемых антибиотиков ей так и не выписали. «Я пила капли (Nux vomica-Homaccordi), но не чувствовала их влияния, а потому начала просить обычных лекарств. Вместо этого получала различные советы: оборачивания с имбирем, мази с календулой, но реакции воспаления на травы не было».
В 23 года Керту впервые обратилась к гинекологу, и воспаление взяли под контроль. Но хроническое заболевание проявило себя снова. К тому времени она уже утратила доверие к гомеопатии, но все же продолжала ходить в Теллискиви. «Это был вопрос удобства. Центр находился рядом с домом, и вся моя семья ходила туда», - объяснила она.
«Притс хорошо разговаривает и убеждает, у нее дипломатичный взгляд», - описала Керту своего врача. Она рассказывает, что 45-минутный визит к врачу проходит таким образом, что Притс берет руки пациента в свои руки, поглаживает их и плечи. «Но они относятся к пациенту поверхностно. Не углубляются в его жалобы и ничего не делают», - сказала одна молодая женщина.
К тому времени воспаление Керту превратилось в воспаление почки, которое сопровождалось постоянной тошнотой, усталостью и ощущением болезненности. Как это свойственно гомеопатам, Притс пыталась найти причину болезни пациента в психологии. Она успокаивала Керту, говоря, что некоторые люди все же слабы. Пациентка не является титаном и должна меньше предпринимать в жизни.
«Сама я считаю, что являюсь амбициозным человеком и хочу многого добиться в жизни, но я не могу, потому что меня тошнит четыре месяца подряд», - Керту была на грани отчаяния.
Для страдавшей постоянной тошнотой молодой женщины все закончилось в отделении неотложной помощи. Там ее тело очистили от токсинов и назначили время приема у врача-специалиста. К тому времени, к осени 2017 года, от правой почки Керту остались всего пять процентов. У врача не было другого выхода, как удалить почку.
Можно было спасти
Как и пациент Теллискивиского центра семейной медицины, который рассказал свою историю в Postimees вчера, и Керту подтвердила, что ей, прежде всего, советовали методы альтернативного лечения: «Главный врач там Урве Притс, но меня часто направляли к Кадри Ильвес. Они умеют убеждать. Я слушала их гомеопатические рассказы и думала, куда я попала».
Керту попросила оценить случившееся уролога, который отправил ее в хирургию. По словам уролога, часть болезни пациентки была обусловлена врожденным дефектом, но удаления почки можно было избежать. «Я годами мучилась, но никто не сделал анализов и не направил к врачу-специалисту, что, по словам уролога, уберегло бы от операции», - сказала Керту.
Президент Общества гинекологов Эстонии Маде Лаанпере сказала, что женские врачи лечат воспаления только в острых и нехронических случаях: «Это, конечно, в компетенции семейного врача и для них разработаны соответствующие лечебные инструкции».
Параллельная вселенная
Когда Керту пришла к Притс пожаловаться, что потеряет одну почку, семейный врач достала из шкафа свидетельство, которым стала доказывать, что компетентна советовать гомеопатию: «Она больше всего говорила о себе и со мной об одном или другом пациенте – о делах, которые меня вообще не касаются. Я хотела знать, извинится ли она или произошло ли нечто подобное и с кем-то другим. Хотела знать, почему она меня не лечила».
И снова семейный врач нашла ошибку в личности пациента. «Притс сказала, что это моя вина и я тревожный человек. Она сказала, что по моему телу и типу характера она видит, что я тревожная и не сплю по ночам. Она сказала, что если я начну спать по восемь часов, то все будет хорошо», - рассказала Керту.
Притс нарисовала Керту схему, в которой описано, что радость в доме отражается на печени, и прочитала ей миф о Прометее.
Керту охарактеризовала походы в Теллискивиский центр семейной медицины словами: «как будто попала в параллельную вселенную». «В Каламая возникло сообщество, которое поддерживает тамошнее (Теллискивиского центра семейной медицины – ред.) мировоззрение, а я попала в это. Я доверяла своему врачу и верила, что если со здоровье станет действительно плохо, я получу там помощь».
Член правления и семейный врач Теллискивиского центра семейной медицины Урве Притс по-прежнему не отвечает на вопросы Postimees.