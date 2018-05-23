ср, 23.05.2018
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  • Три причины, по которым воры-домушники могут положить глаз на вашу недвижимость

Три причины, по которым воры-домушники могут положить глаз на вашу недвижимость

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Cнимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

Вам и не придет в голову обратить внимание на детали, которые привлекут в вашему жилищу квартирных воров, пишет Kodu со ссылкой на популярный интернет-портал Popsugar. Будьте бдительны!

Если вы не хотите, чтобы ваш семейный очаг был осквернен вторжением злоумышленников, примите к сведению три нижеследующие причины, которые могут помочь ворам выбрать именно ваш дом. 

Видавшая виды входная дверь

Ваша входная дверь оставляет желать лучшего? Это первая подсказка для воров: ваш дом - легкая добыча. Расхожее мнение о том, что за старой дверью нечего взять, в корне неверно. Ваша дверь должна сиять свежей краской и новыми, сложными, замками.

Мусорный ящик

Не выбрасывайте в мусорный ящик около дома упаковку от бытовой техники или других солидных покупок, которые сразу дадут понять, что у вас есть средства на дорогие вещи. Воры с большим интересом исследуют содержимое мусорных ящиков, особенно в районе частных домов, но могут отследить, жители какой квартиры вчера купили новый телевизор. 

Слишком большие окна

Обычно в новых зданиях очень большие окна, которые дают много света, но и позволяют многое увидеть. Не позволяйте ворам использовать ваши окна как источник информации: по вечерам и когда вас нет дома задергивайте шторы. Помогут и пышные комнатные растения, стоящие на подоконниках. 

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