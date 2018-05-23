Три причины, по которым воры-домушники могут положить глаз на вашу недвижимость

Если вы не хотите, чтобы ваш семейный очаг был осквернен вторжением злоумышленников, примите к сведению три нижеследующие причины, которые могут помочь ворам выбрать именно ваш дом.
Видавшая виды входная дверь
Ваша входная дверь оставляет желать лучшего? Это первая подсказка для воров: ваш дом - легкая добыча. Расхожее мнение о том, что за старой дверью нечего взять, в корне неверно. Ваша дверь должна сиять свежей краской и новыми, сложными, замками.
Мусорный ящик
Не выбрасывайте в мусорный ящик около дома упаковку от бытовой техники или других солидных покупок, которые сразу дадут понять, что у вас есть средства на дорогие вещи. Воры с большим интересом исследуют содержимое мусорных ящиков, особенно в районе частных домов, но могут отследить, жители какой квартиры вчера купили новый телевизор.
Слишком большие окна
Обычно в новых зданиях очень большие окна, которые дают много света, но и позволяют многое увидеть. Не позволяйте ворам использовать ваши окна как источник информации: по вечерам и когда вас нет дома задергивайте шторы. Помогут и пышные комнатные растения, стоящие на подоконниках.