Госконтроль: развитие военных подразделений Союза обороны существенно продвинулось

Программа развития государственной обороны, реализуемая начиная с 2013 года, поставила перед Союзом обороны конкретные задачи, касающиеся вклада как в военную государственную оборону, так и во внутреннюю безопасность. Четверть личного состава армии, служащей целям обороны Эстонии, подготавливает Союз обороны.

Кроме того, Союз обороны обучает мирные подразделения, которые поддерживают формирование подразделений оборонительных войск, охраняют объекты государственной обороны и оказывают поддержку полиции при обеспечении порядка в кризисной ситуации, а также службе погранохраны. В 2018 году Союзу обороны из государственного бюджета было выделено 33,5 миллиона евро. К этому следует добавить оснащение, которое оборонительные войска предоставляют для подготовки военных подразделений.

Проведенный Государственным контролем аудит показал, что подготовка военных подразделений обороны была у Союза обороны в приоритете, а личный состав и оснащение подготавливающих их военных подразделений и командования спецоперациями, а также общая боевая готовность улучшались с каждым годом, и обучение проходит, как правило, по запланированному графику.

Проблемой является недостаток действующих военнослужащих, что непосредственно влияет как на деятельность Союза обороны в мирное время (в том числе на обучение военных и мирных подразделений), так и на заполнение должностей действующих военнослужащих в воинских частях.

Задачи недостающих действующих военнослужащих в Союзе обороны выполняют работники, работающие на основании трудовых договоров, и частично также добровольцы, однако это нестабильное положение, и здесь решение следует искать вместе с оборонительными войсками. По мнению Государственного контроля, следует оценить, не завышены ли установленные требования по части военного обучения, соответствие которым является условием для работы на определенных должностях.

Подготовку военных подразделений Союза обороны контролируют оборонительные войска, оценивая их боевую готовность. Контроль с их стороны охватывает все существенные аспекты: личный состав подразделений, обучение, оснащенность и командование. Боевую готовность в Союзе обороны проверяли в 2016 и 2017 годах, а во время масштабных учений Siil 2018 («Еж 2018») в 2018 году было проверено, чего Союз обороны за последние пять лет достиг в развитии способностей, необходимых в военное и мирное время.

Серьезной проблемой Государственный контроль считает то, что в программе развития государственной обороны на 2013-2022 годы и в ее обновленной версии на 2017-2026 годы цели мирных подразделений Союза обороны, поддерживающих военную деятельность и деятельность, связанную со внутренней обороной, сформулированы неконкретно. В соответствии с программой развития государственной обороны, мирные задачи Союза обороны связаны с поддержкой формирования подразделений оборонительных войск, с оказанием поддержки при защите объектов государственной обороны сферы управления Министерства обороны, а также с оказанием поддержки Департаменту полиции и погранохраны при обеспечении внутренней безопасности.