Госконтроль: развитие военных подразделений Союза обороны существенно продвинулось

По оценке Государственного контроля, в 2013-2017 годах Союз обороны военные подразделения, предусмотренные программой развития государственной обороны, подготовил в основном на запланированном уровне, вместе с тем подготовка поддерживающих военную деятельность и деятельность, связанную с внутренней обороной мирных подразделений велась не системно, что было обусловлено недостаточной конкретностью соответствующих целей.
Программа развития государственной обороны, реализуемая начиная с 2013 года, поставила перед Союзом обороны конкретные задачи, касающиеся вклада как в военную государственную оборону, так и во внутреннюю безопасность. Четверть личного состава армии, служащей целям обороны Эстонии, подготавливает Союз обороны.
Кроме того, Союз обороны обучает мирные подразделения, которые поддерживают формирование подразделений оборонительных войск, охраняют объекты государственной обороны и оказывают поддержку полиции при обеспечении порядка в кризисной ситуации, а также службе погранохраны. В 2018 году Союзу обороны из государственного бюджета было выделено 33,5 миллиона евро. К этому следует добавить оснащение, которое оборонительные войска предоставляют для подготовки военных подразделений.
Проведенный Государственным контролем аудит показал, что подготовка военных подразделений обороны была у Союза обороны в приоритете, а личный состав и оснащение подготавливающих их военных подразделений и командования спецоперациями, а также общая боевая готовность улучшались с каждым годом, и обучение проходит, как правило, по запланированному графику.
Проблемой является недостаток действующих военнослужащих, что непосредственно влияет как на деятельность Союза обороны в мирное время (в том числе на обучение военных и мирных подразделений), так и на заполнение должностей действующих военнослужащих в воинских частях.
Задачи недостающих действующих военнослужащих в Союзе обороны выполняют работники, работающие на основании трудовых договоров, и частично также добровольцы, однако это нестабильное положение, и здесь решение следует искать вместе с оборонительными войсками. По мнению Государственного контроля, следует оценить, не завышены ли установленные требования по части военного обучения, соответствие которым является условием для работы на определенных должностях.
Подготовку военных подразделений Союза обороны контролируют оборонительные войска, оценивая их боевую готовность. Контроль с их стороны охватывает все существенные аспекты: личный состав подразделений, обучение, оснащенность и командование. Боевую готовность в Союзе обороны проверяли в 2016 и 2017 годах, а во время масштабных учений Siil 2018 («Еж 2018») в 2018 году было проверено, чего Союз обороны за последние пять лет достиг в развитии способностей, необходимых в военное и мирное время.
Серьезной проблемой Государственный контроль считает то, что в программе развития государственной обороны на 2013-2022 годы и в ее обновленной версии на 2017-2026 годы цели мирных подразделений Союза обороны, поддерживающих военную деятельность и деятельность, связанную со внутренней обороной, сформулированы неконкретно. В соответствии с программой развития государственной обороны, мирные задачи Союза обороны связаны с поддержкой формирования подразделений оборонительных войск, с оказанием поддержки при защите объектов государственной обороны сферы управления Министерства обороны, а также с оказанием поддержки Департаменту полиции и погранохраны при обеспечении внутренней безопасности.
Ни правительство, ни Министерство обороны (в сотрудничестве с Министерством внутренних дел) не установили измеримые цели и не подготовили программу для выполнения мирных задач Союза обороны. Поэтому в 2013-2017 годах Союз обороны во многом самостоятельно обеспечивал готовность к выполнению мирных задач. Но у разных дружин разное представление о мирных задачах, поэтому реализация этих задач и привлечение людей не везде происходят одинаково и не записаны в одних и тех же планах. Поскольку измеримые цели (какие подразделения, какое обучение и оснащение и т. п.) не поставлены, отсутствует возможность оценить уровень подготовки мирных подразделений Союза обороны.
Проблемой является также то, что базы данных сферы управления Министерства обороны и база данных учета добровольцев Союза обороны не обеспечивают наличие адекватной информации о персональном составе для управления деятельностью Союза обороны. В ходе аудита выяснилось, что относительно действующих членов Союза обороны невозможно централизованно получить достоверную информацию о соответствии требованиям, в том числе требованиям по части состояния здоровья, относительно действующих ограничений по мобилизации, уровня обучения, активности участия в обучении и т. п.
Главной причиной проблемы является недостаточная функциональность имеющихся баз данных (в том числе отсутствие перекрестного использования баз данных) и плохое качество данных. Сейчас Союзу обороны было очень хлопотно определять, есть ли в списке действующих членов, например, умершие лица, лица с действующим уголовным наказанием, выполнено ли требование о наличии у действующего члена эстонского гражданства и т. п. Вследствие отсутствия адекватной информации невозможно в рамках разумных временных затрат обеспечить содержательную правильность связанных с членами решений в соответствии с конкретным моментом времени, что может создавать путаницу при задействовании подразделений в оперативной ситуации.
Например, с помощью нынешних информационных систем невозможно получить полный обзор работы действующих членов на должностях с ограничением по мобилизации, поэтому не исключено возложение на лицо многократных обязательств по части государственной обороны. Также отсутствует обзор одновременной работы членов в другой организации, занимающейся поддержкой внутренней безопасности на добровольной основе (помощник полицейского, спасатель-доброволец и спасатель-доброволец на море). На практике это означает, что тот или иной человек, на которого рассчитывают в какой-то ситуации, фактически может быть недоступен, поскольку выполняет прочие задачи в другой добровольной организации.
Новая система, содержащая информацию о персонале, должна также помогать устанавливать количество активных членов Союза обороны, которые действительно вносят свой вклад в государственную оборону, а в отношении пассивных членов – находить лучшие возможности для повышения их активности или их исключения, а также поддерживать вербовку новых членов.
В ходе аудита было также оценено, насколько целенаправленно и законно Союз обороны использует выделенные ему государством денежные средства. По оценке Государственного контроля, созданная в Союзе обороны система финансового контроля обеспечивает целенаправленное использование оказываемой Союзу обороны государственной поддержки и законность хозяйственных операций.