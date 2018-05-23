За что Трамп обозлился на собственных силовиков

Трамп также потребовал, чтобы силовики выяснили, не было ли это сделано по наущению "людей в администрации Обамы".

Несколько часов спустя Минюст пошел на попятную и поручил своему генеральному инспектору изучить вопрос о том, не руководствовалось ли ФБР "неуместными политическими соображениями, проводя контрразведывательное расследование деятельности людей, которые подозревались во взаимодействии с российскими агентами, вмешивавшимися в президентские выборы 2016 года".

Вот из-за чего Трамп сейчас обозлился на силовиков. В начале мая в пантеоне "Рашагейта" появился новый персонаж - загадочный тайный агент, который под разными предлогами вступал в контакт с тремя соратниками кандидата Трампа, прежде всего с его советником по внешней политике Картером Пейджем и молодым Джорджем Пападопулосом.

Две трактовки

Одновременно родились две трактовки. С точки зрения Трампа и его сторонников, этот человек был явно подослан к ним политическими недругами и вульгарно шпионил за трампистами.

По словам либеральной прессы и бывших силовиков, ФБР поручило этому человеку разрабатывать Пейджа и Пападопулоса, поскольку у контрразведчиков были данные об их связях с русскими, и они по долгу службы обязаны было ими заняться. В заголовке одной из статей New York Times на эту тему подчеркивалось, что загадочный персонаж был информатором, а не шпионом.

Силовики строго предупреждали, что если кто-то обнародует его имя, жизнь этого человека и связанных с ним людей будет в опасности.

Загадочный агент

Газеты полмесяца хранили его имя в тайне и этим гордились. С другой стороны, флагманы американской прессы New York Times и Washington Post сообщали о нем столько деталей, что, как замечали местные остряки, вычислить его мог любой, имевший доступ к Google.

Они писали, например, что речь дет об "американском профессоре, который преподает в Британии", "работал в предыдуших республиканских администрациях" и "являлся давним американским источником разведданных для ФБР и ЦРУ".

Пресса сообщала, что этот информатор контактировал с Пейджем, Пападопулосом и одним из руководителей трамповского штаба Сэмом Кловисом, и называла даты и детали этих контактов. СМИ писали, что информатор встретился с Пейджем в середине июля 2016 года на симпозиуме в британском университете и поддерживал с ним связь больше года.