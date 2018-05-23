Вопрос читателя: весь дом трясся - в Таллинне утром произошло землетрясение?

Несколько толчков за последние сутки обеспокоили жителя Таллинна, который заподозрил землетрясение. По словам сейсмолога, речь идет о последствиях спецоперации.
Сегодня утром около 8.30 читатель Postimees, проживающий в Пыхья-Таллинне, неожиданно почувствовал, как его дом затрясся.
“Я спокойно сидел на кровати и читал электронную почту, как вдруг квартира затряслась. Возможно, стоя я бы этого не почувствовал, но кровать явно тряслась и усиливала толчки. Они были не настолько сильными, чтобы сдвинуть вещи с места, но оконные рамы завибрировали так, что было слышно. Через пару секунд все прошло”, - рассказал читатель.
Речь идет о старом доме, поэтому читатель успел предположить, что здание вот-вот рухнет.
Из базы данных Хельсинкского университета, собирающего данные о сейсмической активности в балтийском регионе, следует, что в 8.30 в Таллиннском заливе примерно в 500 метрах к северу от Батарейной тюрмы произошел толчок магнитудой в 2,0 балла, который администраторы сайта не индентифицировали ни как землетрясение, ни как взрыв.
Более того, вчера вечером был зафиксирован еще один, более слабый толчок (1,9 балла) около полуострова Пальяссааре и еще несколько около залива Лохусалу. Кроме того, на той же линии, что и толчки возле эстонского побережья, произошли толчки (2,2 балла) в устье Финского залива на линии Кярдла-Ханко.
По словам старшего сейсмолога Эстонской геологической службы Хейди Соосалу, причиной слабых толчков стала противоминная операция Open Spirit, проходящая в Финском заливе, в ходе которой уничтожаются найденные взрывные устройства. Более удаленные толчки также связаны с человеческой деятельностью, там от старых взрывных устройств расчищают трассу газопровода «Северный поток -2».
“Сила толчков была обусловлена мощностью взрыва мин”, - пояснила Соосалу.
Противоминная операция Open Spirit
Противоминная операция Open Spitit, длящаяся с 11 мая по 25 мая, в этом году сосредоточится именно на эстонской морской территории, где со времен Первой и Второй мировых войн еще остались тысячи взрывных устройств.
18 мая в пресс-релизе Сил обороны значилось, что военные корабли 1-й постоянной противоминной группы обнаружили в Таллиннском заливе более десяти взрывных устройств. Обнаружены якорные мины М06 и М12 российского происхождения времен Первой и Второй мировых войн, каждая из которых весит около полутонны. Также найдено четыре противолодочных ракеты типа РБУ, донная мина типа УДМ и авиабомба САБ-250.
“Во время Первой и Второй мировых войн русские установили в общей сложности около 8000 якорных мин М06, М08 и М12, чтобы воспрепятствовать движению немецких военных кораблей по направлению к Петербургу”, - сказал военный историк, Уве Вихерт о прежних находках.
Зоны деятельности нескольких водолазных команд и почти 20 военных кораблей под управлением ВМФ Эстонии распределятся по территории около Таллинна, Хийумаа, Сааремаа и Муху. В задачи международных подразделений входит обнаружение, идентификация и обезвреживание взрывных устройств в эстонских территориальных водах.