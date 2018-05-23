Вопрос читателя: весь дом трясся - в Таллинне утром произошло землетрясение?

Противоминная операция Open Spirit

Противоминная операция Open Spitit, длящаяся с 11 мая по 25 мая, в этом году сосредоточится именно на эстонской морской территории, где со времен Первой и Второй мировых войн еще остались тысячи взрывных устройств.

18 мая в пресс-релизе Сил обороны значилось, что военные корабли 1-й постоянной противоминной группы обнаружили в Таллиннском заливе более десяти взрывных устройств. Обнаружены якорные мины М06 и М12 российского происхождения времен Первой и Второй мировых войн, каждая из которых весит около полутонны. Также найдено четыре противолодочных ракеты типа РБУ, донная мина типа УДМ и авиабомба САБ-250.

“Во время Первой и Второй мировых войн русские установили в общей сложности около 8000 якорных мин М06, М08 и М12, чтобы воспрепятствовать движению немецких военных кораблей по направлению к Петербургу”, - сказал военный историк, Уве Вихерт о прежних находках.

Зоны деятельности нескольких водолазных команд и почти 20 военных кораблей под управлением ВМФ Эстонии распределятся по территории около Таллинна, Хийумаа, Сааремаа и Муху. В задачи международных подразделений входит обнаружение, идентификация и обезвреживание взрывных устройств в эстонских территориальных водах.