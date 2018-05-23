В этой статье вы найдете несколько рекомендаций автора техноблога Telia Digitark, о том, на что обратить внимание во время подготовки к путешествию.
Выясните, где вы ночуете
Навеное, у каждого есть история о том, как вместо выбранного в интернете романтического отеля твоей мечты, перед тобой маячила единственная перспектива – ночевка в жуткой трущобе.
К счастью, существует сайт, на котором вы можете найти оценки и реальные фотографии, сделанные людьми в местах ночевок. Проверив свой выбор здесь, вы можете спасти целый отпуск!
Фотографии и комментарии можно посмотреть и на этих сайтах:
https://www.tripadvisor.com/
https://www.yelp.com/
https://www.booking.com/reviews
Исследуйте окрестности
Не всегда следует доверять фотографиям, которые сделаны специально для турфирм или для туристов. Можно начать исследование окрестностей гостиницы и региона, в который вы направляетесь, на Google Maps, воспользовавшись функцией street view.
Google Maps street view поможет, к примеру, виртуально пройти дорогу от железнодорожной станции до гостиницы.