ФОТО: Digitark

В этой статье вы найдете несколько рекомендаций автора техноблога Telia Digitark, о том, на что обратить внимание во время подготовки к путешествию.

Выясните, где вы ночуете

Навеное, у каждого есть история о том, как вместо выбранного в интернете романтического отеля твоей мечты, перед тобой маячила единственная перспектива – ночевка в жуткой трущобе.

К счастью, существует сайт, на котором вы можете найти оценки и реальные фотографии, сделанные людьми в местах ночевок. Проверив свой выбор здесь, вы можете спасти целый отпуск!

Ожидание vs реальность ФОТО: oyster.com

Фотографии и комментарии можно посмотреть и на этих сайтах:

https://www.tripadvisor.com/

https://www.yelp.com/

https://www.booking.com/reviews

Исследуйте окрестности

Не всегда следует доверять фотографиям, которые сделаны специально для турфирм или для туристов. Можно начать исследование окрестностей гостиницы и региона, в который вы направляетесь, на Google Maps, воспользовавшись функцией street view.

Окрестности могут поразить живописностью ФОТО: Google maps