Приключения итальянца с Россией

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри не исключает возможности возглавить «Зенит». Итальянский специалист подал документы на получение российской визы, сообщает CalcioNapoli24.

По данным источника, виза необходима Сарри на случай, если он решит принять предложение российского клуба. Оформление документов займёт четыре дня.

Накануне итальянские СМИ сообщили, что специалист не заинтересован в работе на посту главного тренера «Зенита». Питерский клуб готов оплатить выкуп контракта Сарри в размере € 8 млн и предлагает ему договор с зарплатой € 4 млн в год.

Сами неопалитанцы решили подписать Карло Анчелотти, не дожидаясь, пока Антонио Конте определится со своим будущим в "Челси". Специалисту предложен трехлетний контракт, а сам возможный наставник "Наполи" просит приобрести ему в команду чилийца Артуро Видаля.

Главные новости связаны с "Арсеналами" - в лондонский "Арсенал" собрался бывший тренер ПСЖ, московского "Спартака" и "Севильи" Унаи Эмери. Хотя ранее сообщалось, что Эмери подписал с "пушкарями" договор, но затем эта инфрмация была удалена из соцсетей.

А в тульский "Арсенал" после побега оттуда Миодрага Божовича собрался бывший тренер еще одного "Спартака", нальчикского, баксанской "Автозапчасти", московского "Локомотива", "Анжи" и сборной Казахстана, Юрий Красножан.