Опаснейшая болезнь картофеля добралась до Эстонии

Ранее в Эстонии бурую бактериальную гниль картофеля не выявляли, также это первый случай, когда болезнь обнаруживают в привезенном растении, передает Postimees.

«Здесь важно помнить, что пищевой картофель из экзотических стран следует использовать по назначению, и, безусловно, не стоит сажать его в огороде или где-то еще, где болезнь может распространяться как с почвой, так и с поливочными водами. Риска для здоровья человека нет», - сказал советник отдела здоровья растений и садоводства Министерства сельского хозяйства Март Кинкар.

При посадке зараженного картофеля и при благоприятных условиях болезнь может уничтожить большую часть урожая. При обнаружении очага болезни владельцу земли нужно будет провести ряд обязательных процедур. Бурая бактериальная гниль картофеля может сохраняться в картофельных клубнях без каких-либо признаков заболевания.