Фото: необычный дом-пирамида

Этот необычный дом в виде пирамиды расположен в Исландии, примерно в получасе езды от ее столицы Рейкьявика. Проект состоит из двух частей, соединенных между собой при помощи прихожей и открытой террасы. Об этом рассказывает GD-home.
По задумке архитектора, дом является отражением исландского ландшафта. Одна из его частей включает открытую планировку гостиной, кухни и столовой. Здесь же расположен лежак для отдыха. Вторая часть проекта вмещает три небольшие спальни. Внимания заслуживает не только форма дома, но и треугольные окна, которые создают интересный эффект 3D-пространства.
Магия начинается, когда вы поднимаетесь по лестнице под небольшой стеклянный купол. Именно здесь можно насладиться панорамным видом на окрестности и северным сиянием. Еще одним местом отдыха является деревянная терраса, где владельцы любят встречать свежие летние рассветы Исландии.
Все фото смотрите ЗДЕСЬ.