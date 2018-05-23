ср, 23.05.2018
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Фото: необычный дом-пирамида

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ФОТО: gd-home.com

Этот необычный дом в виде пирамиды расположен в Исландии, примерно в получасе езды от ее столицы Рейкьявика. Проект состоит из двух частей, соединенных между собой при помощи прихожей и открытой террасы. Об этом рассказывает GD-home.

По задумке архитектора, дом является отражением исландского ландшафта. Одна из его частей включает открытую планировку гостиной, кухни и столовой. Здесь же расположен лежак для отдыха. Вторая часть проекта вмещает три небольшие спальни. Внимания заслуживает не только форма дома, но и треугольные окна, которые создают интересный эффект 3D-пространства.

ФОТО: gd-home.com

Магия начинается, когда вы поднимаетесь по лестнице под небольшой стеклянный купол. Именно здесь можно насладиться панорамным видом на окрестности и северным сиянием. Еще одним местом отдыха является деревянная терраса, где владельцы любят встречать свежие летние рассветы Исландии. 

Все фото смотрите ЗДЕСЬ.

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